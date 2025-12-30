Mesto Košice privíta rok 2026 na Hlavnej ulici, silvestrovská šou sa začne o deviatej večer

Mesto Košice privíta rok 2026 na Hlavnej ulici. Ako vyplýva z programu Košických rozprávkových Vianoc, silvestrovská šou 2025 začne o 21:00 pri Immaculate. Pôjde o tanečnú a hudobnú party na Hlavnej ulici, spojenú s rozlúčkou so starým rokom a vítaním nového roka 2026.
„Hlavnú v tomto roku roztancujú skvelo silvestrovsky naladení tanečníci a spolu s vami sa o dobrú zábavu postarajú Viva ITALIA, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ PEPO, moderátor Richard Herrgott a ďalší,“ uvádza sa v programe. Košice tento rok klasický ohňostroj nebudú mať. Namiesto neho je pripravená jeho virtuálna podoba. „Pôjde o šou na svetelnej obrazovke vyskladanú zo záberov z predchádzajúcich ohňostrojov,“ informovala už skôr samospráva.
Ak si občania budú chcieť v posledný deň roka 2025 na mestskom magistráte niečo vybaviť, budú mať možnosť urobiť tak ešte dopoludnia. „Na Silvestra, 31. decembra 2025 (streda), budú pracoviská Kancelárie prvého kontaktu, vrátane pokladne a podateľne, na Magistráte mesta Košice pre verejnosť otvorené od 8:00 do 12:00,“ informovalo mesto na sociálnej sieti. Doplnilo, že od piatka 2. januára 2026 budú fungovať v štandardných úradných hodinách.