Pri výbuchu zomreli dve malé deti. Bratranci futbalistu zahynuli po samovražde susedky

Hráč talianskeho klubu FC Janov Vitinha na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o smrti dvoch bratrancov pri výbuchu v budove v Trévoux, predmestí Lyonu. Portugalský hráč zdieľal stránku na finančnú zbierku na podporu rodiny.

„Moja rodina smúti. Môj bratranec Bruno stratil deti pri tragédii vo Francúzsku,“ napísal 25-ročný útočník.

„Ak nám niekto môže ponúknuť trochu útechy, tu je odkaz. Ďakujem z celého srdca,“ dodal s tým, že išlo o deti vo veku troch a piatich rokov.

Kampaň na zbierku, ktorá bola vytvorená v stredu 17. decembra, už za menej než 24 hodín vyzbierala viac ako 41-tisíc eur.

Vyšetrovanie francúzskych úradov odhalilo detaily o pôvode explózie, ktorá vznikla úmyselne činom obyvateľky bytového domu. Žena sa rozhodla vziať si život otvorením plynových ventilov vo svojom byte.

Nahromadený plyn viedol k silnému výbuchu, ktorý zničil niekoľko bytov, vrátane toho, v ktorom sa nachádzali Vitinhovi príbuzní.

Okrem dvoch maloletých obetí sa zranilo aj ďalších 12 ľudí.

