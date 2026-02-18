Pri výbuchu v obchode s pyrotechnikou počas osláv čínskeho Nového roka zomrelo dvanásť ľudí

Výbuch v obchode so zábavnou pyrotechnikou v strednej Číne si v stredu, počas druhého dňa osláv lunárneho Nového roka, vyžiadal 12 obetí, informovala štátna televízia CCTV.
„Približne o 14.00 došlo v meste Čeng-ťi v provincii Chu-pej k požiaru a výbuchu v obchode s ohňostrojmi,“ uviedli miestne úrady. Požiar zasiahol asi 50 štvorcových metrov a zahynulo pri ňom dvanásť ľudí. Príčina nešťastia je predmetom vyšetrovania.
Išlo už o druhý podobný incident v priebehu niekoľkých dní. V nedeľu pri výbuchu v obchode s pyrotechnikou v provincii Ťiang-su zahynulo osem ľudí a dvaja utrpeli zranenia.
Priemyselné nehody sú v Číne časté pre slabé dodržiavanie bezpečnostných štandardov. Tento mesiac zahynulo osem ľudí pri výbuchu v biotechnologickej továrni v provincii Šan-si a koncom januára si výbuch v oceliarni v čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko vyžiadal najmenej deväť obetí.