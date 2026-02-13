V Šanghaji sa pri výstavbe metra prepadla zem. Na internete kolujú virálne videá s obrovským kráterom

Na stavbe novej linky metra pri Šanghaji bol v piatok viditeľný rozsiahly kráter po tom, čo sa na internete rozšírili dramatické zábery údajného prepadnutia pôdy. Incident si podľa miestnych úradov nevyžiadal žiadne obete.
Z neďalekého nákupného centra bolo možné vidieť okraje veľkej prepadliny na mieste, kde prebiehajú práce na novom úseku metra. Okolité cesty boli uzavreté a oblasť obkolesili policajné hliadky a stavebné stroje.
Na sociálnych sieťach kolovali videá, ktoré zachytávali, ako sa zem náhle prepadá a do vznikajúcej priepasti padajú dočasné stavebné objekty. AFP však upozornila, že pravosť záberov sa nepodarilo overiť a nástroje na verifikáciu naznačujú možnosť, že mohli byť upravené alebo vytvorené pomocou umelej inteligencie.
Miestne médiá citovali obchodníkov z okolia, podľa ktorých sa incident odohral vo štvrtok počas rannej dopravnej špičky. Ešte v stredu štátna spoločnosť dohliadajúca na výstavbu oznámila, že na mieste identifikovala únik a „okamžite aktivovala núdzový plán“.
Podobné incidenty nie sú v Číne neznáme. V roku 2020 sa v severozápadnej časti krajiny do krátera po prepade cesty zrútil autobus aj chodci, pričom zahynulo deväť ľudí.