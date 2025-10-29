Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník, podľa Kyjeva na Ukrajine spáchal vojnové zločiny

Pri výbuchu auta v ruskej Kemerovskej oblasti na Sibíri zomrel ruský podplukovník Veniamin Mazžerin, ktorý bol v roku 2022 zapojený do vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedlo to v stredu obranné spravodajstvo Ukrajiny.
Mazžerin slúžil v jednotkách ruskej Národnej gardy na potláčanie nepokojov. Auto vybuchlo v čase, keď ho šoféroval. Jeho jednotka bola zapojená do vojnových zločinov a genocídy Ukrajincov v Kyjevskej oblasti počas februára a marca 2022, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Generálna prokuratúra Ukrajiny začala trestné stíhanie voči príslušníkom jednotky na základe zhromaždených dôkazov a svedectiev očitých svedkov.
„Ukrajinská vojenská spravodajská služba identifikovala vojnových zločincov … a naplánovala opatrenia zamerané na zabezpečenie spravodlivého potrestania týchto osôb,“ dodalo obranné spravodajstvo.