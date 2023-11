Pri splnení zákonných podmienok musia prokurátori udeliť status chráneného oznamovateľa, povedal Lipšic

V prípade, že osoba splní zákonné podmienky na udelenie statusu chráneného oznamovateľa, prokurátori sú povinní jej poskytnúť ochranu. Na tlačovej besede to v pondelok povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Zároveň zdôraznil, že ochrana poskytnutá vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry bola podľa neho plne v súlade so zákonom a svoje opatrenia prokurátori rozsiahlo, aj nad rámec zákona, odôvodnili.

„Je to v princípe povinné rozhodnutie prokurátora, pokiaľ sú splnené dve podmienky – a to existencia kvalifikovaného oznámenia a písomnej žiadosti,“ vysvetlil Lipšic s tým, že ak by prokurátori napriek splneniu podmienok ochranu neposkytli, vtedy by konali arbitrárne a nezákonne. Špeciálny prokurátor doplnil, že ochranu okrem prokurátorov ÚŠP poskytujú aj iné prokuratúry.

„Aj príslušníkom, alebo minimálne jednej príslušníčke Policajného zboru,“ povedal šéf ÚŠP. Status chráneného oznamovateľa získala aj vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová, a to od Krajskej prokuratúry Bratislava. Ako Lipšic dodal, rozhodnutia prokurátora o poskytnutí ochrany môžu byť preskúmané správnymi súdmi.