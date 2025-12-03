Pápež ukončil blízkovýchodnú misiu a mieri do Afriky. Vyzýva na mier a dialóg po celom svete

Pápež Lev XIV. ukončil svoju prvú zahraničnú cestu na Blízky východ výzvami na ukončenie násilia v Libanone, apelom na dialóg medzi USA a Venezuelou a oznámením, že jeho ďalšou plánovanou zastávkou bude Afrika.
Sedemdesiatročný pontifik počas letu späť do Ríma po šesťdňovej návšteve Turecka a Libanonu vyzval na okamžité zastavenie útokov v Libanone a predstavil víziu „nových prístupov k mieru“ v regióne. Pred viac než 150-tisícovým davom na bejrútskom nábreží vyzval politických lídrov, aby „počúvali volanie ľudí po pokoji“ a odmietli logiku pomsty a násilia.
Libanon podľa neho potrebuje „dialóg, zmierenie a nové kapitoly v mene mieru“, pričom zdôraznil, že zbrane prinášajú smrť, no „rokovania a mediácia sú konštruktívne“.
Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann sa stretla s pápežom Levom XIV.
Počas návštevy krajiny si uctil obete výbuchu v bejrútskom prístave z roku 2020 a hovoril o „smäde po pravde a spravodlivosti“, ktorý v krajine pretrváva.
Apel na USA a Venezuelu: „Hľadať dialóg, nie vojnu“
Na palube lietadla sa pápež vyjadril aj k rastúcemu napätiu medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. Upozornil na „protichodné signály“ prichádzajúce z Washingtonu – od telefonátu prezidenta Donalda Trumpa s Nicolásom Madurom až po špekulácie o možnom nasadení amerických jednotiek.
„Je lepšie hľadať dialóg, možno aj tlak, aj ekonomický, ale hľadať inú cestu,“ povedal. Vatikán podľa neho pracuje na tom, aby „situáciu upokojil v prospech venezuelského ľudu“.
Vojna, migranti a vzťahy s moslimami
Lev XIV., ktorý počas misie pôsobil dve desaťročia v Peru, zároveň kritizoval šírenie strachu z migrantov a moslimov v Európe a USA. Počas letu pripomenul, že v Libanone videl „príbehy kresťanov a moslimov, ktorí si navzájom pomáhajú“, čo je podľa neho dôkaz, že spolužitie je možné.
Šéf Bieleho domu Donald Trump telefonoval s venezuelským lídrom Madurom
Varoval pred „vylučujúcim myslením“, ktoré podporuje nacionalizmus, a zopakoval svoju výzvu, aby cirkev „otvárala hranice medzi ľuďmi“.
Ďalšia cesta: Afrika, najmä Alžírsko
Pápež zároveň potvrdil, že jeho ďalšia zahraničná cesta by mala smerovať na africký kontinent. Osobitne vyjadril túžbu navštíviť Alžírsko, rodisko svätého Augustína. „Dúfam, že navštívim miesta spojené s jeho životom,“ povedal
Cesta by podľa vatikánskych zdrojov mohla zahŕňať aj Kamerun a Rovníkovú Guineu. Pápež tiež pripomenul, že by rád navštívil Argentínu, Uruguaj a Peru.