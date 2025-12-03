Pápež ukončil blízkovýchodnú misiu a mieri do Afriky. Vyzýva na mier a dialóg po celom svete

Pred viac než 150-tisícovým davom na bejrútskom nábreží vyzval politických lídrov, aby „počúvali volanie ľudí po pokoji“ a odmietli logiku pomsty a násilia.
Lebanon Mideast Pope
Pápež Lev XIV. sa rozpráva s novinármi na palube lietadla po návrate zo šesťdňovej návštevy Turecka a Libanonu v utorok 2. decembra 2025. Foto: Alessandro Di Meo/Pool Photo via AP
Pápež Lev XIV. ukončil svoju prvú zahraničnú cestu na Blízky východ výzvami na ukončenie násilia v Libanone, apelom na dialóg medzi USA a Venezuelou a oznámením, že jeho ďalšou plánovanou zastávkou bude Afrika.

Sedemdesiatročný pontifik počas letu späť do Ríma po šesťdňovej návšteve Turecka a Libanonu vyzval na okamžité zastavenie útokov v Libanone a predstavil víziu „nových prístupov k mieru“ v regióne. Pred viac než 150-tisícovým davom na bejrútskom nábreží vyzval politických lídrov, aby „počúvali volanie ľudí po pokoji“ a odmietli logiku pomsty a násilia.

Libanon podľa neho potrebuje „dialóg, zmierenie a nové kapitoly v mene mieru“, pričom zdôraznil, že zbrane prinášajú smrť, no „rokovania a mediácia sú konštruktívne“.

Počas návštevy krajiny si uctil obete výbuchu v bejrútskom prístave z roku 2020 a hovoril o „smäde po pravde a spravodlivosti“, ktorý v krajine pretrváva.

Apel na USA a Venezuelu: „Hľadať dialóg, nie vojnu“

Na palube lietadla sa pápež vyjadril aj k rastúcemu napätiu medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. Upozornil na „protichodné signály“ prichádzajúce z Washingtonu – od telefonátu prezidenta Donalda Trumpa s Nicolásom Madurom až po špekulácie o možnom nasadení amerických jednotiek.

„Je lepšie hľadať dialóg, možno aj tlak, aj ekonomický, ale hľadať inú cestu,“ povedal. Vatikán podľa neho pracuje na tom, aby „situáciu upokojil v prospech venezuelského ľudu“.

Vojna, migranti a vzťahy s moslimami

Lev XIV., ktorý počas misie pôsobil dve desaťročia v Peru, zároveň kritizoval šírenie strachu z migrantov a moslimov v Európe a USA. Počas letu pripomenul, že v Libanone videl „príbehy kresťanov a moslimov, ktorí si navzájom pomáhajú“, čo je podľa neho dôkaz, že spolužitie je možné.

Varoval pred „vylučujúcim myslením“, ktoré podporuje nacionalizmus, a zopakoval svoju výzvu, aby cirkev „otvárala hranice medzi ľuďmi“.

Ďalšia cesta: Afrika, najmä Alžírsko

Pápež zároveň potvrdil, že jeho ďalšia zahraničná cesta by mala smerovať na africký kontinent. Osobitne vyjadril túžbu navštíviť Alžírsko, rodisko svätého Augustína. „Dúfam, že navštívim miesta spojené s jeho životom,“ povedal

Cesta by podľa vatikánskych zdrojov mohla zahŕňať aj Kamerun a Rovníkovú Guineu. Pápež tiež pripomenul, že by rád navštívil Argentínu, Uruguaj a Peru.

