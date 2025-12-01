Pri rozsiahlych povodniach v niektorých ázijských krajinách zahynulo viac ako tisíc ľudí

Na viac ako tisíc stúpol počet obetí rozsiahlych záplav, ktoré postihli najmä Indonéziu a Srí Lanku. Počet obetí smrteľných záplav a zosuvov pôdy v niektorých častiach Ázie v pondelok presiahol 1 000, keďže najviac postihnuté krajiny Srí Lanka a Indonézia nasadili vojenský personál na pomoc pozostalým.
Jednotlivé poveternostné systémy priniesli minulý týždeň prudké, dlhotrvajúce zrážky na celý ostrov Srí Lanka a veľké časti indonézskej Sumatry, južného Thajska a severnej Malajzie. Neúprosné dažde donútili obyvateľov vyliezť na strechy domov a čakať na záchranu z člnov alebo vrtuľníkov, pričom od pomoci sú odrezané celé oblasti.
Ťažko skúšaná Indonézia
Indonézsky prezident Prabowo Subianto po svojom príchode na sever Sumatry v pondelok povedal, že „to najhoršie je, dúfajme, za nami“.
Prioritou vlády je teraz „ako okamžite vyslať potrebnú pomoc“, s osobitným prihliadnutím na viacero oblastí odrezaných od sveta, dodal Subianto. Prezident je pod rastúcim tlakom, aby vyhlásil stav núdze v reakcii na záplavy a zosuvy pôdy, ktoré zabili najmenej 502 ľudí a viac ako 500 je stále nezvestných.
Úrady na Srí Lanke požiadali medzičasom o medzinárodnú pomoc a na záchranu ľudí uviaznutých v dôsledku záplav a zosuvov pôdy spôsobených cyklónom Ditwah použili vojenské vrtuľníky.
Trpí aj Srí Lanka
Záplavy a zosuvy pôdy zabili na Srí Lanke najmenej 340 ľudí a ďalšie desiatky osôb zostávajú stále nezvestné. Povodňová voda v hlavnom meste Kolombo v noci kulminovala, a keďže dážď ustal, objavila sa nádej, že voda začne ustupovať.
Srílanský prezident Anura Kumara Dissanayake, ktorý v krajine vyhlásil stav núdze, sľúbil, že sa bude snažiť o obnovu. „Čelíme najväčšej a najnáročnejšej prírodnej katastrofe v našej histórii,“ povedal v prejave k národu.
Záplavy sa nevyhli ani Thajsku
Prívalový dážď spôsobil ničivé záplavy aj na juhu Thajska, kde si živel vyžiadal najmenej 176 obetí, uviedli v pondelok miestne úrady s tým, že ide o jednu z najničivejších povodní v krajine za posledné desaťročie. Thajská vláda začala so záchrannými prácami, no nevyhla sa kritike zo strany verejnosti a médií, podľa ktorých úrady nepostupovali dostatočne rýchlo.