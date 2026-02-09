Pri pobreží Líbye sa prevrátil čln s migrantmi, 53 ľudí je mŕtvych alebo nezvestných

Najmenej 53 ľudí zahynulo alebo je nezvestných po tom, čo sa pri líbyjskom pobreží v Stredozemnom mori prevrátil čln s migrantmi. Zachrániť sa podarilo iba dvom osobám, uviedla v pondelok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Podľa agentúry sa plavidlo prevrátilo v piatok severne od mesta Zuára. „Počas pátracej a záchrannej operácie líbyjských úradov sa podarilo zachrániť iba dve Nigérijčanky,“ uvádza sa vo vyhlásení. Jedna z nich prišla o manžela, druhá podľa svojich slov stratila dve malé deti.
Tri dni na mori
Tímy IOM poskytli obom preživším po vylodení neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Podľa výpovedí preživších čln s migrantmi a utečencami rôznych afrických národností vyplával z mesta Závíja 5. februára približne o 23.00 hod. Asi po šiestich hodinách začal naberať vodu a následne sa prevrátil.
Posilnenie spolupráce
Organizácia so sídlom v Ženeve upozornila, že prevádzačské a pašerácke siete zneužívajú migrantov na ceste zo severnej Afriky do južnej Európy, pričom ich posielajú na nebezpečné plavby v nespôsobilých lodiach a vystavujú ich vážnemu zneužívaniu.
Zároveň vyzvala na posilnenie medzinárodnej spolupráce proti týmto sieťam a na vytvorenie bezpečných a legálnych migračných ciest, ktoré by znížili riziká a zachránili ľudské životy.