Pri pobreží Líbye sa prevrátil čln s migrantmi, 53 ľudí je mŕtvych alebo nezvestných

Záchranári našli len dve preživšie ženy, obe prišli o rodinných príslušníkov.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Migration Cyprus Syria
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Najmenej 53 ľudí zahynulo alebo je nezvestných po tom, čo sa pri líbyjskom pobreží v Stredozemnom mori prevrátil čln s migrantmi. Zachrániť sa podarilo iba dvom osobám, uviedla v pondelok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Podľa agentúry sa plavidlo prevrátilo v piatok severne od mesta Zuára. „Počas pátracej a záchrannej operácie líbyjských úradov sa podarilo zachrániť iba dve Nigérijčanky,“ uvádza sa vo vyhlásení. Jedna z nich prišla o manžela, druhá podľa svojich slov stratila dve malé deti.

Tri dni na mori

Tímy IOM poskytli obom preživším po vylodení neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Podľa výpovedí preživších čln s migrantmi a utečencami rôznych afrických národností vyplával z mesta Závíja 5. februára približne o 23.00 hod. Asi po šiestich hodinách začal naberať vodu a následne sa prevrátil.

Posilnenie spolupráce

Organizácia so sídlom v Ženeve upozornila, že prevádzačské a pašerácke siete zneužívajú migrantov na ceste zo severnej Afriky do južnej Európy, pričom ich posielajú na nebezpečné plavby v nespôsobilých lodiach a vystavujú ich vážnemu zneužívaniu.

Zároveň vyzvala na posilnenie medzinárodnej spolupráce proti týmto sieťam a na vytvorenie bezpečných a legálnych migračných ciest, ktoré by znížili riziká a zachránili ľudské životy.

