V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov

Sedemnásť mŕtvych migrantov našli v sobotu v lodi, ktorú unášalo more pri gréckom ostrove Kréta. „Dvoch preživších hospitalizovali v kritickom stave,“ povedala pre agentúru AFP hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže.
Starosta krétskeho prístavu Ierapetra Manolis Frangoulis novinárom povedal, že obeťami sú mladí ľudia. Súdni lekári skúmajú možnosť, že migranti zomreli na dehydratáciu, informovala grécka štátna televízna stanica ERT.
Loď objavili 48 kilometrov juhozápadne od Kréty. Spozorovala ju turecká nákladná loď a upozornila úrady, informovala grécka tlačová agentúra Ana. Na miesto činu prišli dve lode gréckej pobrežnej stráže a plavidlo agentúry EÚ pre kontrolu hraníc Frontex, uviedla pobrežná stráž.