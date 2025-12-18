Pri nočných ukrajinských dronových útokoch zomreli traja ľudia v ruskej Rostovskej oblasti

Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívňuje nočné dronové nálety hlboko na ruskom území, pričom cieli najmä na energetickú infraštruktúru, z ktorej Moskva financuje svoju ofenzívu.
Nočné ukrajinské dronové útoky zabili troch ľudí v ruskej Rostovskej oblasti, oznámil vo štvrtok regionálny gubernátor. Boje pokračujú napriek snahám USA o zastavenie konfliktu.

Podľa úradujúceho gubernátora Jurija Sľusara spôsobil jeden z útokov požiar na nákladnej lodi v prístave regionálneho hlavného mesta. Zahynuli dvaja členovia posádky a traja ďalší utrpeli zranenia. Požiar sa podarilo uhasiť.

V meste Batajsk, neďaleko prístavných zariadení, zahynul civilista a šesť ľudí utrpelo zranenia.

„Mestské komisie zdokumentujú všetky následky útoku,“ uviedol Sľusar.

Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívňuje nočné dronové nálety hlboko na ruskom území, pričom cieli najmä na energetickú infraštruktúru, z ktorej Moskva financuje svoju ofenzívu. Ruské úrady tvrdia, že každú noc zachytia desiatky dronov.

Kyjev sa prihlásil aj k nedávnym útokom námorných dronov na ruské tankery v Čiernom mori a údery na ruské prístavy vrátane Novorossijsku, kde musel koncom novembra prerušiť prevádzku veľký ropný terminál.

Moskva odpovedá pravidelným bombardovaním ukrajinského prístavného mesta Odesa, pričom v posledných dňoch zasiahla aj dopravné plavidlá vrátane tureckých lodí.

Útoky viedli Ankaru k varovaniu, že incidenty v Čiernom mori predstavujú „znepokojujúcu eskaláciu“.

