Pri nočných ukrajinských dronových útokoch zomreli traja ľudia v ruskej Rostovskej oblasti

Nočné ukrajinské dronové útoky zabili troch ľudí v ruskej Rostovskej oblasti, oznámil vo štvrtok regionálny gubernátor. Boje pokračujú napriek snahám USA o zastavenie konfliktu.
Podľa úradujúceho gubernátora Jurija Sľusara spôsobil jeden z útokov požiar na nákladnej lodi v prístave regionálneho hlavného mesta. Zahynuli dvaja členovia posádky a traja ďalší utrpeli zranenia. Požiar sa podarilo uhasiť.
V meste Batajsk, neďaleko prístavných zariadení, zahynul civilista a šesť ľudí utrpelo zranenia.
„Mestské komisie zdokumentujú všetky následky útoku,“ uviedol Sľusar.
Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívňuje nočné dronové nálety hlboko na ruskom území, pričom cieli najmä na energetickú infraštruktúru, z ktorej Moskva financuje svoju ofenzívu. Ruské úrady tvrdia, že každú noc zachytia desiatky dronov.
Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori pri Turecku dva tankery ruskej tieňovej flotily
Kyjev sa prihlásil aj k nedávnym útokom námorných dronov na ruské tankery v Čiernom mori a údery na ruské prístavy vrátane Novorossijsku, kde musel koncom novembra prerušiť prevádzku veľký ropný terminál.
Moskva odpovedá pravidelným bombardovaním ukrajinského prístavného mesta Odesa, pričom v posledných dňoch zasiahla aj dopravné plavidlá vrátane tureckých lodí.
Ukrajina a Rusko musia prestať s útokmi na energetickú infraštruktúru, vyzýva Turecko
Útoky viedli Ankaru k varovaniu, že incidenty v Čiernom mori predstavujú „znepokojujúcu eskaláciu“.