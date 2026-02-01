Pri dopravnej nehode v obci Reca zahynul 54-ročný chodec, polícia vyšetruje okolnosti tragédie

Vykonanou dychovou skúškou u vodiča nebol zistený alkohol.
Tragická dopravná nehoda v obci Reca
Miesto tragickej dopravnej nehody v obci Reca. Foto: www.facebook.com
Život 54-ročného muža vyhasol v sobotu podvečer pri dopravnej nehode v okres Senec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová, pri nehode na výjazde z obce Reca smerom na Veľký Grob zrazilo vozidlo Škoda Karoq 54-ročného chodca. „Chodec pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ skonštatovala Bartošová.

Dodala, že vykonanou dychovou skúškou u vodiča alkohol zistený nebol. „Presné okolnosti, ako aj príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.

