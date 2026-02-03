Prezidentka MOV Coventryová zdôrazňuje potrebu sústrediť sa na šport, nie na politiku

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru vyzýva na zachovanie neutrality športu a inováciu olympijského programu.
Kirsty Coventryová
Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová počas zasadnutia MOV pred ZOH 2026 v Taliansku. Foto: SITA/AP
Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová vyzvala na zameranie sa na šport s cieľom zachovať jeho neutralitu, najmä v súvislosti s blížiacim sa úvodom zimných olympijských hier v severnom Taliansku. Tie sa začnú už v piatok 6. februára.

„Nemôžeme byť pre všetkých všetkým. Olympijské hry a hodnoty, ktoré predstavujú, sú našim najväčším majetkom,“ povedala Coventryová. Od svojho zvolenia v marci minulého roka táto bývalá plavkyňa zo Zimbabwe spustila rozsiahlu debatu o budúcnosti olympijského hnutia, pričom si zachováva opatrný postoj k politickým otázkam.

Za jej predchodcu Thomasa Bacha výbor rozšíril svoje pôsobenie o riešenie environmentálnych dopadov, ľudských práv, integrity súťaží a boja proti násiliu v športe. „Počas kampane aj v mnohých diskusiách som od mnohých počula rovnakú výzvu: zamerať sa na to podstatné. Sme športová organizácia,“ zdôraznila Coventryová pred členmi MOV.

„Chápeme politiku a vieme, že nepracujeme vo vákuu. No našou hrou je šport. To znamená udržiavať šport neutrálnym územím, miestom, kde môže každý športovec súťažiť bez toho, aby ho brzdy politika alebo rozdelenia jeho vlády,“ doplnila.

Jedna z pracovných skupín, ktoré Coventryová založila v júni 2025, sa zaoberá citlivou témou prístupu transrodových športovkýň k ženským súťažiam. V utorok tiež jednoznačne deklarovala, že jej prioritou je „budúcnosť samotných olympijských hier, najmä olympijského programu“, aby „hry zostali inšpiratívne pre mladých ľudí“.

„To znamená nájsť správnu rovnováhu medzi tradíciou a inováciou. Medzi stabilitou a flexibilitou. Musíme sa pozerať na naše športy, disciplíny a súťaže s novým pohľadom, aby sme sa uistili, že držíme krok s dobou,“ doplnila.

