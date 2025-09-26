Prezident UCI odmieta vylúčenie športovcov Izraela zo športových podujatí

David Lappartient zdôraznil, že šport nemá byť nástrojom sankcií, ale prostriedkom na podporu mieru.
David Lappartient
Prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient. Foto: archívne, Cornelius Poppe/NTB scanpix/AP
Prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient zdôraznil, že šport nemôže byť „nástrojom sankcií“, a odmietol výzvy na vylúčenie Izraela zo športových podujatí.

Protesty proti účasti tímu Israel-Premier Tech na pretekoch Vuelta a Espaňa v Španielsku, ktoré vyústili do zrušenia záverečnej etapy, vyvolali diskusie o možnom zákaze účasti izraelských športovcov na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Kigali a majstrovstvách Európy vo Francúzsku.

„Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdil náš postoj, že šport nie je nástrojom sankcií, ale prostriedkom na zjednotenie ľudí s cieľom podporovať mier. Mier sa nedosahuje vylučovaním. Izraelskí športovci, rovnako ako palestínski a všetci ostatní, sú vítaní v našich súťažiach,“ povedal Lappartient, ktorý v sobotu začne nové štvorročné funkčné obdobie.

Odmietol tiež obvinenia z dvojitých štandardov v súvislosti so zákazom ruských športovcov, pričom zdôraznil, že Ruský olympijský výbor je suspendovaný kvôli porušeniu svojich stanov a útoku Ruska na Ukrajinu počas olympijskej prímeria.

„Je jasné, že tím Israel-Premier Tech má právo sa zúčastniť pretekov,“ dodal.

Odmietol tlak španielskej vlády, ktorá podporila protesty vedúce k rušeniu etáp Vuelty, označil tiež snahy o vylúčenie tímu za „únos Vuelty“.

„Je neprijateľné, že protestujúci vnikli na trať a spôsobili pády jazdcov. Zároveň španielsky premiér podporil protestujúcich, čo situáciu len zhoršuje a ohrozuje bezpečnosť pretekov,“ povedal Lappartient.

