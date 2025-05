Prezident Pellegrini vyrazil na Horehronie, bol na otvorení výrobnej linky a navštívil seniorov

Za výrazný impulz pre ťažko skúšaný región Horehronia považuje prezident Peter Pellegrini novú výrobnú linku závodu Harmanec-Kuvert. Na jej slávnostnom otvorení sa v piatok zúčastnil v rámci svojho regionálneho výjazdu do okresu Brezno. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

„Každých nových sto pracovných miest znamená sto spokojných rodín, ktoré nemusia odcestovať za prácou, ale zostať tu, rozvíjať sa a vychovávať svoje deti,“ uviedol prezident Pellegrini. Ocenil, že tento podnik dokáže reagovať na súčasné trendy vo svete, čo podľa neho svedčí o dobrom manažmente.

Vyzdvihol aj ekologický rozmer investície, keďže pri výrobe sa použije až 80 percent recyklovaného materiálu a tretinu energie dodá slnko prostredníctvom fotovoltických panelov. Páči sa mu, že podnik chce nielen využiť príležitosť na trhu, ale ako moderný závod 21. storočia sa zodpovedne správa k životnému prostrediu, aj k svojim zamestnancom.

Ako spomenul, navštívil ho viackrát a vždy je svedkom jeho rozvoja. Prezident poďakoval vedeniu za tento jeho prístup ako aj za to, že v investíciách hodlá ďalej pokračovať. Podľa jeho slov by to takto malo fungovať v každom kúte Slovenska.

Počas regionálneho výjazdu hlava štátu navštívila ešte zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka v Brezne. Je to jeden z najväčších projektov samosprávy, ktorý bol spustený v roku 2022 a poskytuje seniorom komplexnú sociálnu, zdravotnú, kultúrnu i duchovnú starostlivosť.