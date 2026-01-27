Dosiaľ o tom len snívala. Šestnásťročná skokanka na lyžiach Kapustíková predsa len pôjde na zimnú olympiádu

Kira Mária Kapustíková po rozhodnutí ZSL doplní slovenskú výpravu na ZOH 2026 v Taliansku.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Norway Women's World Cup Ski Jumping
Kira Maria Kapustiková skáče počas kvalifikácie pred ženskými pretekmi Svetového pohára v skokoch na lyžiach v Lillehammeri v Nórsku, v sobotu 22. novembra 2025. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix via AP
Popri Hektorovi Kapustíkovi sa napokon predsa len dočká olympijskej premiéry na blížiacom sa sviatku zimných športovcov v Taliansku (6.- 22. 2.) aj jeho mladšia sestra Kira Mária Kapustíková.

Meno iba 16-ročnej skokanky na lyžiach schválila sekcia severských disciplín Zväzu slovenského lyžovania v súlade s platným Nominačným predpisom a po odbornom vyhodnotení aktuálnej výkonnosti, výsledkov a pripravenosti športovkýň.

Tomuto rozhodnutiu predchádzalo udelenie dodatočnej miestenky pre Slovensko v skokoch na lyžiach žien Medzinárodnou lyžiarskou a snoubordovou federáciou na základe realokácie olympijských kvót.

„Kira Mária Kapustíková potvrdila svoj potenciál v druhej polovici sezóny, keď vo Svetovom pohári v slovinskom Ljubne obsadila 17. a 21. miesto. Išlo o najlepšie výsledky slovenskej skokanky v olympijskom cykle a prvé body ženskej skokanky v Svetovom pohári, pričom Kira patrí medzi najmladšie pretekárky v štartovom poli. Zároveň bolo rozhodnuté, že členom realizačného tímu ženskej reprezentácie na ZOH 2026 bude hlavný tréner žien Vladimír Frák, ktorý zabezpečí odborné vedenie a prípravu pretekárky počas ZOH,“ uviedol Zväz slovenského lyžovania vo svojom stanovisku.

„Spočiatku som tomu ani neverila a doteraz o tom iba snívala. Je to pre mňa veľká česť reprezentovať Slovensko na olympijských hrách. Som veľmi rada, že tam môžem ísť. Chcem si to čo najviac užiť, ale zároveň podať čo najlepší výkon,“ uviedla Kira Mária Kapustíková v reakcii vo videu ZSL.

Viac k osobe: Hektor KapustíkKira Mária Kapustíková
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federáciaZväz slovenského lyžovania (ZSL)
Okruhy tém: Nominácia na ZOH Skoky na lyžiach ZOH Zimné olympijské hry 2018 Pjongčang slovenská reprezentantka ZOH 2026 v Taliansku
