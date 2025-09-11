Prezident Maduro dal pokyn na odchod trénera futbalovej reprezentácie Venezuely

Nicolás Maduro požadoval reorganizáciu tímu, trénera reprezentácie po neúspešnej kvalifikácii odvolali aj v Peru.
Fernando Batista
Tréner Fernando Batista na lavičke futbalovej reprezentácie Venezuely počas duelu proti výberu Kolumbie (3:6) v zápase juhoamerickej časti kvalifikácie o postup na MS 2026. Foto: SITA/AP
Fernando Batista už nie je trénerom futbalovej reprezentácie Venezuely. Jeho zverenci síce do posledného možného okamihu bojovali o miestenku do interkontinentálnej baráže na budúcoročné majstrovstvá sveta.

V záverečnom súboji juhoamerickej časti kvalifikácie však podľahli Kolumbii 3:6 a v tabuľke ich napokon nečakane predstihol výber Bolívie. Prišiel tak verdikt vodcu krajiny Nicolása Madura, prezident dal totiž pokyn na „reštrukturalizáciu realizačného tímu“.

Maduro vyjadril sklamanie z výsledku a zdôraznil potrebu reorganizácie stratégie, doktríny a pracovnej morálky tímu s prezývkou La Vinotinto (v preklade červené víno, pozn).

Rozšírenie počtu účastníkov MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade z 32 na 48 zvýšilo nádeje reprezentačných tímov ako Venezuela, ktorá ešte nikdy nepostúpila na svetový šampionát.

Prehra s Kolumbiou však znamenala, že Bolívia, ktorá zdolala Brazíliu 1:0, získala miesto v interkontinentálnej baráži na úkor Venezuely.

Tím Peru, ktorý už pred posledným duelom stratil šance na postup, tiež prepustil trénera Óscara Ibáneza. Jeho zverenci z osemnástich duelov dosiahli iba dve víťazstvá, šesť remíz a až desať prehier.

