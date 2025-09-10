Tréner mal slzy v očiach. Bolívia môže ďalej snívať o premiérovej účasti na MS od roku 1994 - VIDEO

Bolívia dosiahla v utorok prekvapujúce víťazstvo 1:0 nad Brazíliou, čím si v záverečnom kole juhoamerickej kvalifikácie o postup na MS 2026 zabezpečila účasť v interkontinentálnej baráži. Z nej vzídu v marci 2026 dvaja účastníci „mundialu“ v USA, Kanade a Mexiku.
Miguel Terceros v 45. minúte premenil penaltu a pomohol Bolívií zvíťaziť nad Brazíliou na domácej pôde prvýkrát od roku 2019. Tento výsledok znamenal pre Venezuelu, ktorá bola pred zápasom v dobrej pozícii, veľkú ranu, keďže doma prehrala 3:6 s Kolumbiou. Z juhoamerickej kvalifikácie preniklo na MS šesť tímov a šancu ešte má aj siedma Bolívia.
„Dnes som sa zobudil veľmi emotívne naladený. Na predzápasovej porade s hráčmi som sa zameral viac na to, čo človek prežíva, čo dostáva, čo musí prekonať, aby niečo dosiahol. Rozprával som celému tímu o dvoch dôležitých momentoch v mojom živote,“ povedal podľa webu vision360.bo tréner bolívijského mužstva Óscar Villegas.
Podotkol, že ho nesmierne teší, že jeho tím potešil celú Bolíviu. „Cestou v autobuse mnou lomcovali emócie. Videl som ľudí popri ceste, ktorí nás podporovali. Tiekli mi slzy, pretože som sa obával. Dúfal som, že dokážeme potešiť týchto ľudí, ktorí nám veria, najmä deti, ktoré pobehovali pred naším hotelom. Podarilo sa nám splniť si povinnosť voči našej krajine a chceme ísť ďalej,“ dodal Villegas.
Bolívia sa dosiaľ na MS predstavila trikrát – v rokoch 1930, 1950 a 1994. V doterajších šiestich dueloch na scéne svetových šampionátoch zaznamenala až päť prehier. Na šampionáte v USA v roku 1994 dokázala remizovať s Kórejskou republikou 0:0 a vtedajším úradujúcim majstrom sveta Nemcom podľahla „iba“ 0:1 po góle Jürgena Klinsmanna.