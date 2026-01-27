Blatter varuje fanúšikov: Na MS do USA nechoďte! Hovorí o strachu, násilí a zneužívaní moci

Exprezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter podporil výzvy na bojkot zápasov tohtoročných majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku. Podľa neho majú fanúšikovia vážny dôvod obávať sa o svoju bezpečnosť, najmä v Spojených štátoch.
Blatter sa postavil za slová švajčiarskeho právnika Marka Pietha, ktorý otvorene vyzval fanúšikov, aby do USA necestovali. Ako dôvod uviedol nedávne úmrtia civilistov po zásahoch amerických bezpečnostných zložiek, vrátane zabitia protestujúcej Renee Goodovej imigračným agentom v Minneapolise.
Francúzsko sa nechystá bojkotovať MS 2026 v USA pre Trumpove hrozby
„To, čo dnes vidíme v USA – potláčanie politických oponentov, zneužívanie imigračných služieb – fanúšikov rozhodne neláka,“ uviedol Pieth pre švajčiarsky denník Tages-Anzeiger. Podľa neho je sledovanie zápasov v televízii nielen pohodlnejšie, ale aj bezpečnejšie.
Pieth zároveň varoval, že cudzinci môžu čeliť tvrdému správaniu zo strany úradov. „Ak sa fanúšik nespráva presne podľa predstáv autorít, môže byť okamžite poslaný domov. Ak bude mať šťastie,“ dodal.
Obama a Clinton vyhlásili, že vraždy v podaní agentov by mali byť pre USA budíčkom
Blatter, ktorý odstúpil z funkcie v roku 2015 po sérii korupčných škandálov, sa k téme vyjadril na sociálnych sieťach. „Myslím si, že Mark Pieth má pravdu, keď spochybňuje tieto majstrovstvá sveta,“ napísal 89-ročný Švajčiar.
Napätie okolo šampionátu rastie aj v súvislosti so súčasným šéfom FIFA Giannim Infantinom, ktorého bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini nedávno obvinil z autokratického správania a príliš úzkych väzieb na amerického prezidenta Donalda Trumpa.