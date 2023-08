Sagan nedokončil svoje posledné majstrovstvá sveta, na takmer hodinu ho stopli aj demonštranti

Približne 110 km pred cieľom sa skončila púť Petra Sagana z tohtosezónnou edíciou pretekov mužov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v Škótsku. V minulosti trojnásobný šampión (2015, 2016 a 2017) vo svojom trinástom štarte na MS preteky tretíkrát nedokončil, v minulosti aj v rokoch 2010 a 2018.

Sagan sa sústredí na cross-country

Na MS je 33-ročný Žilinčan jediný, ktorý získal tri tituly bez prerušenia na troch šampionátoch za sebou. Trikrát na MS zvíťazili aj Talian Alfredo Binda, Španiel Óscar Freire aj Belgičania Rik Van Steenbergen a Eddy Merckx. V Škótsku sa teraz sústredí na preteky v cross-country horských cyklistov, ktoré ho čakajú počas nasledujúceho víkendu. V pretekoch nepokračuje už ani druhý Slovák Matúš Štoček.

Sagan sa po aktuálnej sezóne rozhodol ukončiť pôsobenie v profipelotóne a chce sa venovať horskej cyklistike, ktorej sa venoval ako mladík ešte pred úspechmi v cestnej cyklistike. Na OH 2016 dokonca štartoval v cross-country na horských bicykloch. Pred pätnástimi rokmi sa v horskej cyklistike stal juniorským majstrom sveta v talianskom Val di Sole, v rovnakom roku získal zlato medzi juniormi aj na ME.

Demonštranti prilepení na cestu

Nedeľňajšie preteky museli organizátori prerušiť, trasu podujatia totiž zablokovali protestanti. Incident sa stal pri vodnej nádrži Carron Valley bez možnosti jednoduchej obchádzky. V čase prerušenia približne 190 km pred cieľom, bola na čele poradia deväťčlenné skupina so solídnym náskokom.

Rozhodcovia najprv zastavili členov úniku a po nich aj pelotón, ktorého súčasťou ešte boli aj Sagan a Štoček. Vynútená pauza trvala necelú hodinu, všetko na mieste riešila miestna polícia a jazdci medzitým posedávali na ceste, pri nej alebo v sprievodných vozidlách.

Ako informuje web BBC.com, k zodpovednosti za protest sa prihlásila environmentálna skupina This Is Rigged (v preklade Je to zmanipulované, pozn.), do akcie sa zapojili štyria jej aktivisti. Keďže na miesto sa nedostali kamery, správy z miesta boli iba kusé. Podľa nich sa demonštranti údajne prilepili na cestu.