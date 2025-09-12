Prešov vyhral v Bojniciach, ale asistent trénera bol kritický. Na góly sme sa natrápili, vravel Gernát

Súboj dosiaľ nezdolaných tímov sa skončil víťazstvom úradujúceho majstra. Tatran Prešov uspel v stretnutí 3. kola Niké handball extraligy na palubovke HK Bojnice 25:21 (13:8).
Aj po treťom vystúpení proti trom najväčším konkurentom z uplynulého ročníka Novým Zámkom, Považskej Bystrici a Bojniciam zostávajú zverenci trénera Radoslava Antla s plným bodovým ziskom.
„Nemali sme dobrý zápas v ofenzíve. Na každý gól sme sa natrápili. Obrana a výborný výkon Matúša Mitošinku v bránke – 16 zákrokov a 50-percentná úspešnosť, rozhodli o našej výhre. Súper je veľmi skúsený a hrali to svoje. Spomaľovali až do pasivity a potom im tam vždy niečo padlo. Nám chýbala jednoduchosť v druhej vlne,“ zhodnotil asistent trénera Marek Gernát na webe tatranpresov.sk.
Chýbali rýchle góly
„Domáci často striedali dvoch hráčov štýle obrana – útok, no my sme to vôbec nevyužili a tieto rýchle góly chýbali k lepšiemu a presvedčivejšiemu víťazstvu,“ dodal otec hokejistu Martina Gernáta.
Nikto sa nezranil
„Dôležité sú dva získané body. Mali sme tri ťažké zápasy, všetky sme vyhrali, a teraz by nás už mali čakať menej nároční súperi. Splnili sme teda to, čo povedal tréner. A najmä nikto sa nezranil,“ uviedol Josef Hozman, český krídelník slovenského majstra.
Najbližší zápas čaká, vďaka predohrávke, na obhajcov majstrovského titulu až o desať dní, keď sa predstavia v domácom prostredí. V nedeľu 21. septembra od 17.00 h Prešovčania budú hostiť v Tatran handball aréne tím Sporty Hlohovec.