Nový brankár Ereš v Prešove mieri na tituly. Odporúčal ho bývalý tréner reprezentácie Slovenska

Chorvátsky brankár Ivan Ereš prišiel pomôcť Prešovu k ďalším titulom.
Ivan Ereš
Chorvát s bohatými skúsenosťami Ivan Ereš posilnil Tatran Prešov na brankárskom poste.
V nedávnej prvej repríze finále play-off z minulej sezóny proti Považskej Bystrici (35:23) sa v tíme úradujúceho hádzanárskeho šampióna Tatrana Prešov predstavil nový brankár.

Popri Danilovi Mihaljevićovi sa postavil do bránky premiérovo 27-ročný Chorvát Ivan Ereš. S rodákom z bosnianskeho Ljubuški podpísal Tatran kontrakt na najbližšie dve sezóny. Informoval o tom web tatranpresov.sk.

Bol aj vo veľkoklube

Ereš začínal s hádzanou v rodnom meste, kde si vyskúšal SEHA ligu. Po pôsobení v chorvátskom Spačva Vinkovci si ho pred sezónou 2019/2020 vyhliadol jeden z nemeckých veľkoklubov Füchse Berlín.

V tíme aktuálneho majstra krajiny pôsobil aj v čase, keď bol súperom Tatrana v skupine Európskej ligy, no do zápasu v Berlíne ako tretí brankár nezasiahol. Neskôr si vyskúšal pôsobiská v II. nemeckej bundeslige, Nórsku aj Rumunsku. Práve z rumunského tímu Odorheiu Secuiesc prišiel do Prešova.

Šanca ukázať sa

„Zmluva s Tatranom je pre mňa šanca ukázať sa v čo najlepšom svetle a získať nejaké tituly. Takže mierim na tituly,“ neskrýval odhodlanie uspieť v novom drese Ereš, juniorský vicemajster sveta z roku 2019.

Ereš prišiel do Prešova, aby v tíme nahradil práve kolegu zo zápasu s Považanmi – Danila Mihaljeviča. Čiernohorec prišiel iba pred touto sezónou ako avizovaná náhrada za reprezentačného brankára Igora Čuprynu, ktorý zo zdravotných dôvodov ukončil profesionálnu kariéru.

Vážne dôvody

„Spoluprácu s Mihaljevičom sme prerušili z vážnych osobných dôvodov. Dohodli sme sa, že nám ešte pomôže, kým sa nám podarí nájsť náhradu. Aj vzhľadom na pracovné a pobytové formality sme volili hráča z Európskej únie. Samozrejme v prvom rade rozhodovala výkonnosť. Napokon sme na jeho miesto angažovali Ivana Ereša. Je to brankár so skúsenosťami. Odporúčal bývalý reprezentačný tréner Slovenska Heine Jensen, ktorý ho trénoval v nórskom Arendale,“ uviedol k angažovaniu Ereša konateľ Tatrana Miloslav Chmeliar na klubovom webe.

Chvíľu trvalo, kým sa chytil

„Na prvý zápas to nebolo najhoršie. Chvíľu mu v prvom polčase trvalo, kým sa chytil a nedarilo sa mu. V tej druhej sa už chytil a zneškodnil niekoľko nebezpečných pokusov,“ zhodnotil Chmeliar prvé vystúpenie nového brankára z Chorvátska. „Po 3-4 mesiacoch bez poriadneho tréningu a prípravného zápasu to bol akoby nový pocit stáť medzi žrďami. Prvých desať minút som sa hľadal, ale našťastie po zmene strán som našiel svoju formu a v druhom polčase som ukázal, prečo som sem prišiel,“ doplnil Ereš.

