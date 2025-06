Prešov potreboval päť zápasov vo finále, ale má 19. titul majstra Slovenska - VIDEO

Slovenská mužská hádzaná má svojho dlhodobého šampióna. A Tatran Prešov opäť potvrdil nadvládu, aj keď z roka na rok to má čoraz náročnejšie.

V rozhodujúcom piatom finálovom zápase play-off rovnako ako pred rokom Prešovčania doma zdolali hádzanárov Považskej Bystrice 27:23 (12:9) a získali devätnásty titul v modernej slovenskej ére.

Pre porovnanie Považská Bystrica na druhom mieste historického poradia má štyri slovenské tituly a tretie Topoľčany tri – všetky ešte z 90. rokov 20. storočia.

„Z roka na rok je to náročnejšie, ale radosť je rovnaká. Vážim si všetky tituly, ktoré mám s Prešovom ako hráč aj tréner. Je za tým veľa úsilia, emócií a vypätia. A platí to najmä o rozhodujúcich piatych zápasoch,“ uviedol Radoslav Antl, ktorý k siedmim titulom ako hráč Prešova pridal druhý ako jeho tréner.

„Keď ste hráč, ani neviete ako tie tituly získate. Zaberie celé mužstvo a ten titul príde. S trénermi je to inak a určite ťažšie,“ dodal Antl.

Kouč Považskej Bystrice Václav Straka už rovnako v kariére zažil majstrovský titul s týmto tímom ako hráč (2006) aj tréner (2023). V práve skončenej sezóne ukoristil so svojimi zverencami Slovenský pohár. K titulu v dlhodobej súťaži mu chýbal jeden víťazný zápas.

„Boli sme blízko, ale pripravené šance v útoku sme nepremenili a domáci sa dostali do vedenia. Potom sme trochu zbrklo reagovali, chceli sme vyrovnať, boli tam nepripravené veci a náskok domácich narástol. Chlapci bojovali, stálo to veľa síl a tie nám potom chýbali, aby sme sa na súpera dotiahli,“ skonštatoval Straka na klubovom webe MŠK Považská Bystrica.

Z prvého titulu ako hráč Prešova sa tešil brankár Matúš Mitošinka, ktorý vo finálovej sérii v bránke postupne nahradil skúseného Igora Čuprynu a odchytal aj celý záverečný duel v Prešove.

„Bolo to ťažké na päť zápasov. Chceli sme to aj skôr, ale v Považskej Bystrici sa hrá ťažko. Som rád, že sme to oslávili doma s fanúšikmi,“ uviedol Mitošinka.

Iba 21-ročný brankár prišiel len pred minulou sezónou do Prešova z Bratislavy. „Podarilo sa mi pár dobrých zákrokov v tomto poslednom aj predchádzajúcich zápasoch. Bolo tam aj trochu šťastíčka, ale som rád, že som klubu pomohol k ďalšiemu titulu,“ dodal Mitošinka.