Tretí rok za sebou rozhodne mužské hádzanárske finále piaty zápas. Prešov alebo Považská Bystrica?

Tretí rok za sebou rozhodne finále najvyššej mužskej hádzanárskej súťaže medzi Tatranom Prešov a Považskou Bystricou až záverečný piaty duel.

Prešovským hádzanárom sa nepodarilo zlomiť finálové prekliatie z považskobystrickej palubovky a vo štvrtom stretnutí o titul prehrali na Považí 21:25. Domáci vyrovnali stav série na 2:2. O všetkom sa rozhodne v sobotu po 17.00 h v Tatran Handball aréne v Prešove.

Nezabrali spojky

„Trénujeme niečo iné, ako hráme v Považskej Bystrici. V kľúčových momentoch chýbala kvalita. Tí hráči, ktorí sú v Tatrane, to nie je Tatran za starých čias. Je to realita, a s tým musíme vedieť žiť. V zápase nám nezahral spojkový rad. Treba to ale prijať, poučiť sa, dvihnúť hlavu a v sobotu vyhrať,“ povedal tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl po štvrtom finálovom zápase v Považskej Bystrici na klubovom webe tatranpresov.sk.

Rozprávka a nádherný príbeh

Na druhej strane kouč Považskej Bystrice po vyrovnaní série na 2:2 žiaril spokojnosťou.

„Toto je rozprávka, nádherný príbeh, zápas, na ktorý sa nezabúda. Bál som sa, že nám dôjdu sily, no nič také sa nestalo. Súper mal vysokých, silných hráčov, ako by sme hrali oslabovku, ale chlapci ju super zvládli. Chalani nechali na palubovke všetko. Naši hráči sú pre mňa hrdinovia už teraz,“ uviedol Václav Straka na klubovom webe.

Trápia sa v koncovke

V sobotu v Prešove budú jeho zverenci útočiť na piaty titul pre Považskú Bystricu v histórii po rokoch 2002, 2003, 2006 a 2023. Favorizovaný Prešov môže zvýrazniť svoju hegemóniu na Slovensku devätnástym titulom.

„Ak chceme zvíťaziť, musíme lepšie premieňať šance. Naposledy sme sa natrápili na góly a strašne rýchlo sme po nich inkasovali. Toto jednoznačne musíme zmeniť,“ povedal hráč Prešova Patrik Hruščák.

Len jedno iné finále

Tatran Prešov je dlhodobý fenomén mužskej klubovej hádzanej na Slovensku. Avšak Považská Bystrica je už istý čas jeho vyzývateľom číslo 1. Od roku 2018 sa len raz hralo finále v inom zložení ako Prešov – Považská Bystrica. V roku 2022 si Prešovčania poradili s Košičanmi 3:0 na zápasy.