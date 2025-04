Prešov doma takmer prehral s Novými Zámkami, predtým nad nimi vyhral o 16 gólov

Nečakaná veľkonočná dráma s úspešným koncom pre prešovského favorita. Tak by sa dal v skratke zhodnotiť prvý zápas semifinále play-off najvyššej hádzanárskej súťaže mužov.

V Tatran handball aréne víťazi dlhodobej časti a obhajcovia majstrovského titulu vyhrali nad tímom MHC Štart Nové Zámky najtesnejším rozdielom 35:34 (14:18). Prešovčania otočili zápas vo svoj prospech až v priebehu záverečnej desaťminútovky. V sérii hranej na tri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.

Do prestávky o 4 góly

Prešovčania v úvode viedli 4:1 aj 5:2, no hosťom sa odvážnou hrou podarilo skóre otočiť vo svoj prospech a do šatní odchádzali so štvorgólovým náskokom 18:14. V 42.min viedli zverenci Jána Kolesára dokonca už o šesť gólov (26:20) a ešte 10 minút pred koncom bol stav 30:26 v ich prospech.

Obrat v závere

Záverečnú desaťminútovku zvládli lepšie domáci a v dramatickom finiši duel otočili vo svoj prospech. Po výhre o jeden gól si pripísali prvé víťazstvo v sérii. Najlepším strelcom Tatran v zápase bol Pavel Hernández, autor 7 gólov.

Lietajú v oblakoch…

„V lige sme súpera zdolali vonku o 11 gólov, doma predtým o 16. Všetci si mysleli, že to pôjde samo. Rôznymi zraneniami, či rehabilitáciami nám spadla kvalita tréningového procesu. Takticky sme boli dobre pripravení a ničím veľkým nás Zámky neprekvapili. Napriek tomu si zaslúžili vyhrať, 50 minút boli lepším tímom. Zabrali sme v závere, keď nám tieklo do topánok. Možno do budúcna by bolo na dobro veci takýto zápas prehrať. Niektorí hráči lietajú v oblakoch a z tohto hľadiska by bolo dobré, keby sme opäť spadli na zem,“ zhodnotil tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl v klubovej tlačovej správe.

Už o 3 dni v Nových Zámkoch

Druhý zápas semifinálovej série je na programe už v stredu 23. apríla v Nových Zámkoch. Duel sa začne o 18.00 h aj v priamom prenose STVR: Šport.

„Počas dvoch voľných dní potrebujeme rýchlo zregenerovať, pozrieť si nejaké videá a odstrániť naše problémy v útoku i obrane. Vonku to bude takisto mimoriadne dôležitý zápas,“ povedal Kubánec v drese Prešova Pavel Hernández.