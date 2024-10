Prešov dostal v Európskej lige debakel, v Lisabone vysoko podľahol Benfice (foto)

Hráči Tatrana Prešov sú v Európskej lige hádzanárov stále bez bodu. V štvrtom vystúpení v C-skupine neuspeli v Portugalsku na palubovke tímu Benfica Lisabon. V súboji ani raz neviedli a od favorita si napokon odniesli 13-gólovú prehru 23:36.

Pred týždňom Prešovčania podľahli rovnakému súperovi aj pred vlastnými fanúšikmi 16:24. S Benficou majú v pohárovej Európe zatiaľ štyri prehry, pretože mu dvakrát podľahli aj pred dvoma rokmi.

„Lepší tím vyhral. Opäť sme sa v zápase museli vyrovnať s oslabením, keďže kapitán Lukáš Urban napokon nemohol nastúpiť pre zranené koleno a limitovaný bol tiež Araxá. Bol to pre nás ťažký zápas. Skúsili sme síce všeličo, ale bol tam viditeľný rozdiel. Nevedeli sme nasledovať tento zápasový rytmus. Ostávajú nám v skupine ešte dva zápasy, teraz sa ale musíme skoncentrovať na posledný zápas pred reprezentačnou prestávkou proti Modre. Niektorých hráčov potom čaká pobyt v reprezentácii, iní si budú doliečovať zranenia pod dohľadom lekárov,“ zhodnotil utorkový neúspech kormidelník prešovského družstva Ratko Djurkovič.

Zaslúžená prehra

Najlepším strelcom Tatrana bol osemgólový portugalský hádzanár Jorge Silva.

„Bol to ťažký zápas, v ktorom sme sa museli opäť vysporiadať s absenciou zranených hráčov. Snažili sme sa odviezť to, čo v nás je, ale Benfica je veľmi dobrý tím. Ukázala to aj v tomto zápase a zaslúžene vyhrala. Náš tím ale bojoval až do konca, a to je recept pre ďalšiu prácu a súboje v lige,“ poznamenal.

Potrebujú si oddýchnuť

Šiestimi presnými zásahmi sa prezentoval Pavel Hernandez a aj podľa neho to bol ďalší náročný zápas v Európskej lige, kde je každý tím kvalitný.

„Benfica ukázala, že je šampiónom tejto súťaže spred dvoch rokov. Majú kvalitných hráčov, ktorých môžu prestriedať každých 10 až 15 minút. Dnes sme na úspech nemali. Veľmi si ale vážime podporu skupiny fanúšikov, ktorá sem merala cestu až z Prešova. Podporovali nás celý čas, za čo im patrí naša vďaka. Po náročnom programe si potrebujeme oddýchnuť a sústrediť sa na ďalší zápas,“ uviedol.

Dostávali ľahké góly

Damián Mitaľ strelil dva góly hostí a priznal, že Tatranu ušiel začiatok zápasu.

„Prehrávali sme 0:4, nefungovala obrana a dostávali sme ľahké góly. V útoku to išlo tiež pomalšie. Potom sme sa trochu dostali do zápasu, ale ukázalo sa, aký má Benfica kvalitný tím a odskočili nám na veľký gólový rozdiel. V druhom polčase to bolo lepšie v obrane, aj útoku. Prehrali sme druhý polčas trojgólovým rozdielom, ale bola tam aj bojovnosť. Škoda, že sme tak nehrali aj prvý polčas, lebo ak by sme takto hrali aj predtým, tak by zápas aj výsledok vyzerali inak a bolo by to lepšie,“ dodal.