Prepájanie generácií, podpora zdravotne znevýhodnených či rodovej rovnosti: Tesco oslavuje Mesiac diverzity

Tesco opäť potvrdzuje svoju pozíciu zamestnávateľa odrážajúceho rozmanitosť zákazníkov aj komunít. Počas mája reťazec pripravil pre svoje kolegyne a kolegov zajímavý program v rámci Mesiaca diverzity a inklúzie v Tescu. Čakajú ich webináre s odborníkmi, známymi osobnosťami aj ľuďmi z Tesca či iných krajín o témach diverzity a inklúzie na pracovisku. Reťazec sa každoročne Mesiacom diverzity a inklúzie symbolicky pridáva k oslavám Európskeho mesiaca rozmanitosti.

„Rola našich kolegýň a kolegov je pri napĺňaní nášho poslania kľúčová. Pre Tesco je dôležité, aby kolegyne a kolegovia zastupovali rozmanitých zákazníkov, zákazníčky a komunity, v ktorých pôsobíme, a zároveň vytvárali prostredie, kde sa každý cíti vítaný. Ceníme si a rešpektujeme rozdiely – chceme, aby naše kolegyne a kolegovia cítili, že v práci môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania,“ hovorí Renáta Vozárová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku, a dodáva: „Tento rok sme do programu Mesiaca diverzity a inklúzie zaradili najmä témy, ktoré podľa interného prieskumu najviac zaujímajú naše kolegyne a kolegov. Odborníci aj známe tváre sa počas workshopov podelia o svoje skúsenosti, ako pracovať v kolektíve s ľuďmi z rôznych generácií, začleniť ľudí s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia či ako podporiť kariérne príležitosti žien.“

Na Slovensku pre reťazec pracuje takmer 8 000 kolegov a kolegýň, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí a sociálnych skupín a prinášajú do Tesca svoje jedinečné skúsenosti. Fakt, že v Tescu je diverzita súčasťou každodenného života, potvrdzujú konkrétne dáta publikované v Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie za rok 2023. V Tescu počas tohto obdobia pracovalo takmer 71 % žien a 29 % mužov až 16 rôznych národností. Takmer 7 % kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu je zdravotne znevýhodnených.

Počas trojtýždňového programu Mesiaca diverzity a inklúzie v Tescu od 13. do 31. mája 2024 si môžu kolegovia a kolegyne v Tescu vypočuť 14 online webinárov či panelových diskusií s odborníkmi, ľuďmi z Tesca aj so známou herečkou a speváčkou Alžbetou Ferencovou zo seriálu Iveta. Tento rok sa budú workshopy venovať prevažne trom témam – medzigeneračnej spolupráci, podpore ľudí so zdravotným znevýhodnením a rodovej rovnosti vo firemnej kultúre.

Téma medzigeneračného porozumenia patrí k dôležitejším nástrojom úspešného fungovania tímov. Najdiskutovanejšou je aktuálne generácia Z (narodení v rokoch 1997 –2012), ktorá strieda miléniálov a práve sa začleňuje do pracovného procesu. „Pocítiť ľudský prístup v zamestnaní či už vo veľkej alebo v malej firme je dôležité pre všetky generácie. Generácia Z je však špecifická tým, že už sa narodila do digitálnej éry s prístupom na internet – teda využíva online neosobnú komunikáciu, zároveň zažila odlúčenie od ľudí počas korony. A preto je pre túto generáciu dôležité cítiť ľudský prístup na pracovisku, čo zvyšuje jej lojálnosť voči tímu a znižuje fluktuáciu či zvyšuje motiváciu,“ približuje diverzitu generácie Z jeden zo spíkrov Michal Šoltés, psychológ, tréner komunikačných zručností a spoluzakladateľ spoločnosti Otvorená Hra.

Mesiac diverzity je súčasťou aktivít na podporu vytvárania inkluzívneho pracovného prostredia v Tescu. Tesco na Slovensku dlhodobo pracuje na tom, aby vytváralo lepšie miesto na prácu všetkých kolegov a kolegýň bez rozdielu. Toto úsilie ocenila verejnosť spolu s odborníkmi a reťazec sa štyri roky po sebe umiestnil medzi Najzamestnávateľmi v kategórii Obchod a služby. Za dlhoročný inkluzívny prístup v tejto oblasti získala spoločnosť v minulosti niekoľko prestížnych ocenení, medzi ktoré patrí Roma Spirit a Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ v rámci cien Via Bona Slovakia.

Foto: Tesco

Informačný servis