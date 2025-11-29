Premiérové víťazstvo prišlo až v 34 rokoch. Lyžiar Brennsteiner ovládol obrovský slalom, Odermatt nedokončil - VIDEO

Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner si pripísal svoje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní. Ovládol obrovský slalom v Copper Mountain v Spojených štátoch amerických.
Švajčiarska superhviezda Marco Odermatt nedokončil prvú jazdu a z pretekov vypadol. Deň predtým ovládol super-G, no nedokázal na to nadviazať. Stratil rovnováhu už pri prvej bránke, preteky SP nedokončil prvýkrát po takmer roku, čím ukončil sériu 23 umiestnení v prvej sedmičke.
Brennsteiner, ktorý viedol už po úvodnom kole, si triumf bez väčších ťažkostí postrážil a zvíťazil s celkovým časom dve minúty a 30,98 sekundy – o 95 stotín sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom. Chorvát Filip Zubcič skončil tretí, zaostal o rovnú sekundu.
Na rade bol ako prvý
„Znamená to pre mňa veľa. Posledné roky boli celkom dobré, ale v kariére to boli ťažké časy. Mám 34 rokov a moje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári je jednoducho úžasný pocit,“ prezradil po pretekoch Brennsteiner podľa agentúry AFP.
„Bol som dosť nadšený, keď som počul, že dostanem číslo jeden, pretože podmienky sú tu úžasné a lyžovať na takejto trati ako prvý je jedna z najkrajších vecí, aké si v lyžiarskych pretekoch dokážete predstaviť. Je fajn, že to bolo aj rýchle!“ tešil sa rodák z mesta Zell am See.
Jazda bola o čosi jednoduchšia, keďže trať bola hladká a bez výmoľov, ktoré sa môžu objaviť po lyžiaroch, ktorí súťažia ako prví. „Ale v druhom kole tých posledných päť alebo šesť bránok, som si pomyslel, že len treba ísť na hranu a udržať tlak,“ dodal Brennsteiner.
Návrat po 24 rokoch
Celkové poradie vedie s 200 bodmi Odermatt. Rakúšan Marco Schwarz, ktorý skončil štvrtý, je na druhom mieste so 166 bodmi a Kristoffersen zase tretí so 158 bodmi.
Brennsteiner sa ujal vedenia v celkovom poradí obrovského slalomu so 150 bodmi pred Schwarzom (130), Kristoffersenom (116) a Odermattom (100).
Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa tento rok vrátil na Copper Mountain po prvýkrát od roku 2001. Po dvoch mužských pretekoch budú ženy v sobotu 29. a nedeľu 30. novembra súťažiť postupne v obrovskom slalome a slalome.