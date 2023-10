Premiér Netanjahu varoval skupinu Hizballáh, aby nezasahovala do izraelskej vojny proti Hamasu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že ak sa libanonská militantná skupina Hizballáh rozhodne vstúpiť do vojny, ktorú Izrael vedie proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, bude zmrzačená „silou, ktorú si ani nevie predstaviť“.

Izrael je pripravený na akýkoľvek scenár

Ako informuje spravodajský portál CNN, predseda izraelskej vlády v nedeľu počas návštevy vojakov zdôraznil, že ničivé následky pocíti nielen Hizballáh, ale aj samotný Libanon. Izrael je pripravený na akýkoľvek scenár.

„Sme v boji o život, v boji o domov. Toto nie je preháňanie; toto je vojna. Je to ‛byť alebo prestať’ – mali by prestať,“ povedal Netanjahu.

Rozsiahle dôsledky a celosvetové protesty

Iránom podporovaný Hizballáh, ktorého hlavná základňa je v pohraničí s Izraelom, by mohol vo vojne medzi Hamasom a Izraelom zamiešať karty a vyvolať širší regionálny konflikt. Konflikt, ktorý sa začal 7. októbra útokom Hamasu na Izrael, už má rozsiahle dôsledky na Blízkom východe a vyvolal diplomatické roztržky a protesty po celom svete.

Nie je jasné, či Hizballáh zasiahne do vojny medzi Hamasom a Izraelom v mene Palestínčanov. Ak by sa však Hizballáh zapojil do vojny, otvorilo by to mnohostranný konflikt, ktorý by pohnal Blízky východ na neprebádané územie s nepredvídateľnými následkami.