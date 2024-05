Premiér Fico poskytne 20-tisícovú dotáciu pre časopis národniara Michelku, podľa Gröhlinga sa tak vysmieva všetkým Slovákom

Dotácia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pre časopis poslanca Romana Michelka (SNS) je nezodpovedným míňaním peňazí daňových poplatníkov a snahou Fica kupovať si lojálnosť Slovenskej národnej strany. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Dotácia 20 000 eur pre časopis poslanca Michelka z SNS je viac, ako zarobí priemerný Slovák za rok. Dotáciu premiéra mohlo využiť množstvo obcí, ktoré potrebujú modernizovať či opraviť budovy, cesty či chodníky. A nie časopis, v ktorého vedení je dobre zarábajúci poslanec,“ poukázal predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa neho to vyzerá tak, že premiér sa neustále snaží kupovať si lojálnosť SNS.

Údajne si kupuje SNS

Najprv ponúkol Dankovi post šéfa parlamentu a teraz si kupuje SNS cez peniaze daňových poplatníkov, myslí si Gröhling. SaS tiež upozorňuje na to, že časopis Literárny týždenník vo svojich textoch podporuje novelu z dielne SNS. Tá presunie rozhodovanie o dotáciách na podporu umenia z rúk 70 odborných komisií do rúk ôsmich politických nominantov SNS a ministerky Šimkovičovej.

„Je úsmevné, keď premiér Fico pred kamerami hovorí o svojom sociálnom cítení a mimo kamier nepoužije peniaze zo svojej rezervy na pomoc núdznym, ale na to, aby dotoval časopis, ktorý ospevuje kroky jeho vlády. Je to iba ďalší dôkaz toho, ako Smer predstiera sociálnu politiku,“ uzavrel predseda SaS. Podľa tímlídra strany SaS pre kultúru Reného Paráka je konanie celej vlády voči kultúrnej obci absolútne neúctivé.

Dianie okolo Kostelného

„Pomáhajú tým, ktorí sú im po chuti. Tí, ktorí vyjadria slobodný názor a akýkoľvek náznak kritiky, sú predvolávaní na výsluchy ako za čias normalizácie,“ dodal Parák s poukazom na dianie okolo herca Ľuboša Kostelného. Hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo premiéra, aby 20-tisíc eur, ktoré zo svojej rozpočtovej rezervy vyhradil pre časopis spájaný s poslancom Michelkom, venoval radšej charite.

Časopis Literárny týždenník vydáva Spolok slovenských spisovateľov, v ktorom je poslanec za Slovenskú národnú stranu Roman Michelko členom predstavenstva. Časopis opakovane pre nedostatočnú kvalitu nedostal finančný príspevok od Fondu na podporu umenia, poukazuje hnutie.

Podpora ľudí v ťažkej životnej situácii

„Rezerva predsedu vlády má slúžiť na podporu ľudí v ťažkej životnej situácii či projektov s významným spoločenským prínosom. Nie na papalášske rozdávanie, ktoré poteší najmä koaličných partnerov,” povedal Šimečka. Na oficiálnom webe predsedu vlády je ako hlavný zámer poskytovania finančných príspevkov z rozpočtovej rezervy uvedená podpora “projektov, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov”.

V minulosti rezerva premiéra slúžila napríklad na podporu preťažených liniek dôvery, ale vhodných možností je žiaľ na Slovensku viac než dosť, myslí si Šimečka. „Súvisí to aj so zúfalým stavom slovenského zdravotníctva, za ktorý je premiér Fico spoluzodpovedný. Podporou charitatívneho projektu by ukázal potrebnú sebareflexiu,” dodal Šimečka a premiérovi odkázal, že by svoju kauzu nemal prejsť mlčaním.