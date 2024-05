Demokrati a Hnutie Slovensko spúšťajú petíciu a apelujú na vládu, aby nehazardovala s hazardom

Demokrati spúšťajú petíciu za ponechanie kompetencií regulácie hazardu v rukách samospráv. Petíciu s názvom „Nehazardujte s hazardom!“ adresujú vláde. Mimoparlamentná strana trvá na tom, aby mestá a obce sami rozhodovali o tom, či a v akom rozsahu chcú mať vo svojom okolí kasína, automaty a herne.

Centralizácia od zeleného stola by podľa nej bola priestorom na možnú korupciu, netransparentné prideľovanie licencií a najmä je urážkou samosprávy a občanov, ktorí majú právo rozhodovať o tom, čo chcú alebo nechcú vo svojom meste alebo obci.

Neveríme vyhláseniam o regulácii

„Neveríme vyhláseniam predstaviteľov ministerstva financií, že zatiaľ neplánujú žiadnu novú reguláciu hazardu. Verejné vyhlásenia predstaviteľov Asociácie zábavy a hier svedčia o opaku. Rovnako viacerí starostovia a primátori hovoria o tom, že dostávajú odkazy, že po voľbách do Európskeho parlamentu príde návrh zákona, ktorý im spomínané kompetencie zoberie,“ uvádza sa v petícii.

Podľa podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu je plán vlády jasný – počká do eurovolieb a potom pripraví legislatívu týkajúcu sa kompetencií v tejto oblasti. „Nepochybne, je to slušný príjem peňazí, ktorý sa Robert Fico neštíti vymeniť za zdravie a pokoj rodín, ktorých sa závislosť od hazardu priamo dotýka,” dodal Šeliga.

Demokrati budú poslancom posielať listy

Druhým krokom bude podľa predsedu strany Jaroslava Naďa zaslanie listov poslancom parlamentu. „Každý z nás pozná niekoho, kto má s hazardom problém. To celé nedáva zmysel. Na jednej strane počúvame, že zdravie ľudí je na prvom mieste, na druhej strane je šport financovaný práve z tohto škodlivého utrpenia – hazardu,“ vyhlásil.

Demokrati budú preto posielať listy všetkým poslancom, aby zo svojej pozície konali vo veci ochrany zdravia ľudí. Expertka Demokratov na sociálnu politiku Jana Žitňanská poukazuje na to, že mnohí odborníci hovoria, že tieto „špinavé peniaze“ nestoja za zdravie ľudí.

„Celé roky sa časť spoločnosti snaží hľadať riešenia, aby rodiny trpeli čo najmenej. Príde Robert Fico a toto celé je preč,” hovorí Žitňanská a dodáva, že je na mieste zamerať sa na oblasť online hier, kde sa utieka najmä mladšia generácia.

Opakované obhajovanie práva

Advokát a člen predsedníctva Michal Kiča upozorňuje vládnu koalíciu na to, že regulácia hazardu je vlastnou samosprávnou pôsobnosťou obcí. Vyplýva to z Európskej charty miestnej samosprávy, zo zákona o obecnom zriadení a dokonca aj z Ústavy Slovenskej republiky.

„Tak, ako sme toto právo obhajovali už pred niekoľkými rokmi, budeme to robiť aj dnes. Nech vládu ani nenapadne porušiť toto právo tak, ako sa to vo veľkom hovorí na najvyšších miestach,” povedal Kiča.

Podobne reaguje aj Hnutie Slovensko

Petíciu spustilo taktiež aj Hnutie Slovensko, reagujú ňou na to, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) chystá opatrenie, na základe ktorého má povoľovanie herní a kasín prejsť pod jej kompetencie. Konkrétne by o ňom rozhodovalo ministerstvo financií. Petícia je dostupná na webovej stránke stophazardu.sk.

„Jediným cieľom Ficovej vlády je pomôcť oligarchom, ktorí vlastnia herne a kasína a urobiť tak svoje vlastné kšefty na úkor zničených osudov a rozbitých rodín. Hazard považujeme za zlo pre rodinu a spoločnosť a nie za zdroj príjmu štátneho rozpočtu. Hazardné hry, najmä videohry a výherné automaty negatívne vplývajú na ľudí a ich rodiny. Majú devastačné zdravotné a sociálne dopady. Herne znehodnocujú verejné priestory, často sú to tmavé a zatemnené brlohy, kde chodia veľakrát tí najchudobnejší ľudia prehrávať aj tie posledné peniaze,“ uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.

Prostredie, kde sa „točia“ peniaze

Zároveň upozornil, že prostredie, v ktorom sa „točia“ peniaze z hazardu, je priaznivé pre zločin a šírenie kriminality, ako napr. pranie špinavých peňazí, prostitúcia, nelegálny obchod so zbraňami a podobne. Šipoš pripomenul, že v období rokov 2020 až 2023 zo slovenských miest postupne zmizli herne a kasína.

Hazard okrem miest a obcí zakázali aj krajské mestá, ako napr. Nitra, Bratislava či Banská Bystrica. Prijatím pripravovanej vládnej zmeny v zákone by mestá a obce na úrovni rozhodnutia zastupiteľstiev nemohli zakázať hazard na svojom území. Regulátor by však mohol herniam a kasínam vydávať licencie napriek tomu, že poslanci či obyvatelia daného mesta by s tým nesúhlasili.