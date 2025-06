Premiér Fico má záujem o zapojenie Slovenska do prípravy ľudí z Uzbekistanu pre potreby trhu práce

Uzbekistan je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica pripravený poskytnúť 200 tisíc pracovníkov, ktorí by mohli pracovať v zahraničí. Povedal to počas návštevy Uzbekistanu s tým, že len Slovensko potrebuje 150 tisíc kvalifikovaných pracovných síl.

„Predovšetkým hovoríme o ľuďoch, ktorých potrebujeme do priemyslu, najmä do firiem, ktoré sú súčasťou automobilového priemyslu. Ale hovoríme aj o takých profesiách, ako sú zdravotné sestry. Už je tu v Uzbekistane vypracovaný model spoločne s Nemeckom, v ktorom sa priamo na území Uzbekistanu pripravujú konkrétne profesie. Do tohto chceme ísť,“ povedal Robert Fico na tlačovej besede.

Dodal, že slovenské veľvyslanectvo v Uzbekistane vydalo v minulom roku takmer 3000 pracovných víz pre občanov z Uzbekistanu, ktorí pracujú na Slovensku. Rok predtým to bolo len tisíc pracovných víz.

Slovensko sa podľa Fica bude musieť v budúcnosti opierať o legálnu migráciu. „Preto budeme veľmi intenzívne hovoriť s vládou z Uzbekistanu o tom, ako pripraviť rôzne pracoviská, na ktorých sa budú pripravovať zamestnanci, ktorí by boli vhodní pre slovenský priemysel, pre slovenské služby a oblasti, kde reálne pracovnú sílu potrebujeme,“ dodal.

Spolu s premiérom Ficom sú v Uzbekistane aj zástupcovia troch desiatok slovenských spoločností, ktorí v 40 miliónovej krajine hľadajú svoje príležitosti. Slovensko by pre Uzbekistan podľa premiéra mohlo byť vďaka svojim expertom vítaným partnerom napríklad v oblasti jadrovej energetiky, pretože krajina sa chce pustiť do výstavby atómovej elektrárne. Veľkú pozornosť počas rokovania s prezidentom Uzbeckej republiky Šavkatom Mirzijojevom venovali obe strany aj spolupráci v oblasti zbrojárskeho priemyslu.