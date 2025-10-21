Premiér Fico a Mohamed Bin Zayed sa zhodli, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie – VIDEO, FOTO

Rokovanie v Abú Dhabí bolo dvakrát dlhšie, ako bolo v pláne. Podľa premiéra Robert Fica (Smer-SD) mali s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Mohamedom Bin Zayedom o čom rokovať.
Inovatívny prístup ku krajine
„Ak sa stretnú ľudia, ktorých spája rovnaký názor na suverenitu a suverénnu zahraničnú politiku, na národnú identitu, tradície a úprimný záujem spolupracovať, netreba sa čudovať, že ich stretnutie sa môže riadne predĺžiť,“ povedal Fico vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.
Premiér vyzdvihol, že prezident Spojených arabských emirátov je známy svojím inovatívnym prístupom ku krajine a čulými vzťahmi so svetovými lídrami – od amerického, čínskeho až po ruského. Značnú časť spoločného rokovania venovali vojne na Ukrajine. „Sme obidvaja presvedčení, že nemá vojenské riešenie. Vkladáme veľké nádeje do samitu Trump – Putin v Budapešti,“ povedal predseda vlády.
Konštruktívny most
Súčasne vyjadril potešenie, že prezident Spojených arabských emirátov príde aj na Slovensko. „Obidvaja máme obrovský záujem, aby medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi bol obrovský konštruktívny most vytvárajúci podmienky na priateľstvo a vzájomne výhodné ekonomické vzťahy,“ doplnil Fico a informoval, že vládne delegácie podpísali aj dva významné dokumenty. Jeden sa týka hospodárskej spolupráce, druhý investícií.
„Po dlhom osobnom rozhovore s pánom prezidentom som absolútne presvedčený, že sme našli spoločnú vôľu spolupracovať v oblasti dopravnej infraštruktúry, spomeniem aspoň prístav na Dunaji, ale aj v oblasti zbrojárskeho priemyslu, kde sa otvorili dvere slovenským firmám. Dohodli sme konkrétne postupy, aby výsledky došli čo najrýchlejšie,“ priblížil Fico.
Bolo podľa neho teda správne, že vo vládnej delegácii boli spolu s ním aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), minister dopravy Jozef Ráž, minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) a štátni tajomníci ministerstva zahraničných vecí a ministerstva hospodárstva.