Prelomový rozsudok Súdneho dvora Únie, transrodoví ľudia si môžu meniť rod v osobných údajoch

Transrodoví ľudia majú podľa Súdneho dvora EÚ právo na zmenu údajov o rode. Oporu pritom našiel v nariadení o osobných údajov – GDPR. Informoval o tom portál Euractiv s tým, že Súdny dvor EÚ vydal v polovici marca prelomový rozsudok a uznal, že európska legislatíva garantuje transrodovým ľuďom právo na zmenu rodu.

Rešpektovanie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Ako portál podotkol, rozhodnutia súdneho dvora musia pritom rešpektovať všetky členské štáty Únie, teda aj Slovensko. Tento prelomový rozsudok pritom vníma ako relevantný aj výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

„Doteraz sme boli odkázaní na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a teraz môžeme konštatovať, že práva transrodových ľudí v tejto konkrétnej oblasti sú garantované právom EÚ,“ uviedol Macko pre Euractiv s tým, že to zvyšuje vymožiteľnosti, a predpokladá, že slovenské úrady ku konaniu dotlačia až súdne rozhodnutia.

Význam rozsudku EÚ pre právnu ochranu transrodových osôb

Ako Euractiv spresnil, doposiaľ neexistovala žiadna legislatíva či súdny rozsudok, ktoré by priamo garantovali možnosť zmeny pohlavia. „EÚ totiž nemá plné kompetencie v rodinnej ani zdravotnej politike. Keď teda Maďarsko v roku 2020 úplne zrušilo možnosť zmeny pohlavia, EÚ nemohla nijako zareagovať,“ pripomenul portál s tým, že k legislatíve sa vyjadroval aj ESĽP. Ten zhodnotil, že prax podmieňovania zmeny rodu sterilizáciou, ktorá fungovala na Slovensku, je porušením ľudských práv.

Za nedodržiavanie rozsudkov ESĽP však môžu Slováci vysúdiť len odškodné, keďže nejde o priamu inštitúciu EÚ. Najvyššou súdnou inštitúciou EÚ je Súdny dvor EÚ. Jeho rozsudky už krajiny musia dodržiavať, pretože ich môže Európska komisia zažalovať a hrozia vysoké pokuty. Významný posun preto predstavuje rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. marca tohto roka.

V prípade išlo o transrodového utečenca, ktorému maďarské azylové úrady odmietli zmeniť údaj o rode zo ženského na mužský a krstné meno. Utečenec sa preto obrátil na súd. Euractiv priblížil, že sa kľúčom k rozsudku napokon stala európska legislatíva na ochranu osobných údajov, teda GDPR, ktorá garantuje, že inštitúcie budú férovo nakladať s osobnými údajmi. V rámci toho tak majú ľudia právo aj na opravu nesprávnych údajov.

Právo na identitu a zmena rodu

To najpodstatnejšie na rozsudku súdneho dvora je teda konštatovanie, že pri identifikácii nejde o rod pripísaný pri narodení, ale je potrebné prihliadať na identitu, ktorú osoba vnútorne prežíva. Dôležité je aj vyjadrenie súdu, že úrady pri žiadosti o zmenu rodu môžu žiadať lekárske posudky ako dôkazy, no chirurgická zmena pohlavia nemôže byť v žiadnom prípade podmienkou. Euractiv podotkol, že súdny dvor má posledné slovo aj pokiaľ ide o určenie toho, čo patrí a čo nepatrí do kompetencií EÚ.

„V tomto prípade uznáva, že hoci právo EÚ nezasahuje do právomoci členských štátov v oblasti osobného stavu osôb a právneho uznávania ich rodovej identity, štáty stále musia dodržiavať právo EÚ,“ doplnil Euractiv s tým, že zákon, ktorý by transrodovým ľuďom bránil domáhať sa svojho práva garantovaného GDPR, je podľa súdu nezlúčiteľný s právom EÚ.

Diskriminácia a právo na súkromie

„Súdny dvor tak fakticky potvrdil, že akokoľvek sa štáty snažia mariť alebo komplikovať právne uznanie rodovej identity transrodových osôb, je to neudržateľné. Je najvyšší čas, aby SR prestala diskriminovať transrodové osoby v spojení s ich právom na súkromie a vlastnú identitu,“ vyjadrila sa pre Euractiv právnička Janka Debrecéniová, ktorá sa špecializuje na boj proti diskriminácii.

Euractiv vysvetlil, že pre transrodových ľudí je podstatné, aby údaje v registroch a dokumentoch reflektovali ich rodovú identitu, inak môžu čeliť diskriminácii, útokom, a tiež praktickým problémom, ak ide o identifikáciu. Často pritom ide o informácie v občianskych preukazoch, ktoré spravuje ministerstvo vnútra. Právnik Peter Varga, ktorý sa špecializuje na GDPR, uviedol, že proces zmeny rodovej identity je dnes v právnom vákuu.

Nejasnosti v súčasnej legislatíve a rozhodovaní matrík

Aj keď zákon o rodnom čísle a o mene a priezvisku hovorí, že zmena rodného čísla je možná na základe lekárskeho posudku, nešpecifikuje, o akého lekára má ísť. Euractiv pripomenul, že rezort zdravotníctva nedávno zrušil štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám. V súčasnosti tak matriky rozhodujú svojvoľne.

Osoby, ktoré prešli či prechádzajú tranzíciou, tak majú podľa Vargu ďalší právny argument na dosiahnutie toho, aby o nich inštitúcie viedli správne údaje a nepodmieňovali preukázanie osobných údajov vykonaním chirurgického zákroku. Podľa právnika chýba právna istota aj v prípade škôl, kde majú transrodoví ľudia problém so zmenou údajov o pohlaví na vysvedčeniach a diplomoch. Rozsudok Súdneho dvora EÚ je však podľa jeho slov možné aplikovať aj v tomto prípade.

Medzinárodný tlak na EÚ

Ak ide o transrodových ľudí na Slovensku, dôležité bude podľa portálu Euractiv to, ako sa k rozsudku postaví ministerstvo vnútra. Rezort sa pre portál vyjadril, že problematika tranzícií sa priamo dotýka viacerých ústredných orgánov štátnej správy. Ministerstvo vnútra doplnilo, že sa s predmetným rozsudkom súdneho dvora oboznámi. Dohľad nad dodržiavaním GDPR má v SR Úrad na ochranu osobných údajov.

Úrad sa pre Euractiv vyjadril, že o tejto téme v súčasnosti komunikuje s partnerskými dozornými orgánmi, aby sa prišlo k jednotnému a ustálenému názoru a postupu. Jednoznačné stanovisko tak k tejto téme úrad zatiaľ nezaujal. V tejto súvislosti chcú aj medzinárodné organizácie ILGA a TGEU, ktoré sa venujú právam LGBTI+ osôb, aby eurokomisia pripravila jednoznačný návod, ako majú inštitúcie postupovať.