Prekonal Casillasa, pôsobil v Chelsea. Bývalý slovenský reprezentant bude hrať siedmu ligu v Česku

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch bude pôsobiť v tíme FK Lety zo stredočeskej I. B triedy, teda siedmej najvyššej českej súťaže. V rozhovore pre web eFotbal.cz to potvrdil sekretár klubu Jiří Kárník. „Či bude Miňo postupovým tromfom, to sa uvidí. Je vo veku, keď by nám mal ohromne pomôcť,“ poznamenal.

Tridsaťpäťročný Stoch v minulosti v Česku pôsobil v tímoch Slavia Praha a Slovan Liberec. Naprieč európskych kontinentom však pôsobil v mnohých známych kluboch ako FC Chelsea, Twente Enschede, Fenerbahce Istanbul či PAOK Solún. Preslávil sa gólovou hlavičkou v kvalifikácii o postup na ME 2016 do siete španielskeho brankára Ikera Casillasa, ktorou v Žiline rozhodol o slovenskom triumfe 2:1.

Zajace sa počítajú po hone

„Miňo Stoch ukazuje, že na tých spomenutých adresách bol oprávnene. Navyše má tridsaťpäť rokov, takže nie je taký starý. Mal by nám veľmi pomôcť, ale či bude tým postupovým tromfom? Môže byť. Zajace sa však počítajú až po hone v júni. Snaha pokúsiť sa posunúť do šiestej ligy tu však je,“ vyhlásil Kárník.