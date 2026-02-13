Prehrali úmyselne, aby neskôr mali väčšiu výhodu? NBA pokutovala dva kluby

Celky patria vo svojich konferenciách k najhorším. Play-off im uniká, a tak zrejme sústreďujú svoju pozornosť na svetlú budúcnosť.
BASKETBAL: Finále NBA - Indiana - Oklahoma City
Krídelníci Indiany Obi Toppin (vľavo) a veterán James Johnson mali tiež podiel na tom, že finálová séria play-off NBA dospela do siedmeho zápasu. Foto: SITA/AP
Vedenie NBA sa zameralo na dva tímy v súťaži – Utah Jazz a Indiana Pacers. Obom klubom udelilo pokuty za to, že nenasadili dôležitých hráčov.

Celky patria vo svojich konferenciách k najhorším. Play-off im uniká, a tak zrejme sústreďujú svoju pozornosť na svetlú budúcnosť.

Jazz dostali pokutu 500-tisíc dolárov (približne 421 525 eur) za správanie poškodzujúce ligu v zápasoch proti Orlando Magic 7. februára a Miami Heat 9. februára.

Vyšetrovali to

„Počas týchto zápasov Jazz pred začiatkom štvrtej štvrtiny vyradili dvoch najlepších hráčov tímu, Lauriho Markkanena a Jarena Jacksona Jr., a nevrátili ich do hry, hoci mohli pokračovať a výsledky zápasov boli následne pochybné,“ uviedla liga vo vyhlásení.

Pacers dostali pokutu 100-tisíc dolárov (asi 84 305 eur) za porušenie politiky účasti hráčov v súvislosti so zápasom práve proti Utahu 3. februára.

„Po vyšetrovaní NBA dospela k záveru, že hviezdny hráč Pascal Siakam, a dvaja ďalší hráči základnej zostavy Pacers, z ktorých ani jeden sa zápasu nezúčastnil, mohli hrať podľa lekárskeho štandardu ligy,“ vysvetlila NBA s tým, že športovcov nemuseli nasadiť iným spôsobom a pravidlá by neporušili.

Nastavený systém

Draftový systém súťaže je nastavený tak, že tímy, ktoré skončia najnižšie v tabuľke, majú najväčšiu šancu získať mladé talenty. Kluby sa tak vzdávajú už dlho pred koncom základnej časti v nádeji, že v drafte získajú hráča, ktorý zmení organizáciu.

Jazz viedli pred štvrtou štvrtinou zápasu 9. februára proti Miami o tri body a dominovali pod košom. Tréner klubu Jazz Will Hardy však posadil svojich najlepších hráčov na lavičku – podobný krok urobil v zápase proti Orlandu o dva dni skôr.

„Takéto správanie, ktoré uprednostňuje pozíciu v drafte pred víťazstvom, podkopáva základy súťaže NBA a my budeme podľa toho reagovať na akékoľvek ďalšie kroky, ktoré ohrozia integritu našej súťaže,“ uviedol komisár NBA Adam Silver.

