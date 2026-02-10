V zápase Charlotte - Detroit sa pobili hráči. Lietali päste, vylúčený bol aj tréner hostí - VIDEO

Aj vďaka 33 bodom svojho lídra Cada Cunninghama zvíťazili basketbalisti Detroitu na palubovke Charlotte 110:104 v pondelkovom zápase NBA, ktorý však zatienila hromadná bitka hráčov oboch tímov.
Povestnou rozbuškou bola situácia z tretej štvrtiny, v ktorej francúzsky krídelník Moussa Diabaté kolenom fauloval Jalena Durena z Detroitu.
Vzápätí Duren odstrčil Diabatého úderom ruky do tváre a to bol signál pre poriadnu melu, v ktorej nechýbali ani údery päsťou.
Štyria vylúčení
Po niekoľkých minútach rozhodcovia vylúčili Durena aj jeho spoluhráča z Detroitu Isaiaha Stewarta spolu s dvojicou Charlotte Diabatém a Milesom Bridgesom. To však nebolo všetko.
Ďalšie vzplanutie emócií nastalo vo štvrtej štvrtine. Hlavný tréner Hornets Charles Lee vylúčený po tom, čo zúrivo reagoval na faul proti jeho tímu. Leeho museli pri odchode z palubovky silno držať jeho trénerskí kolegovia z tímu, aby sa nepustil do bitky s rozhodcami.
Mal to mať pod kontrolou
„Dvaja chlapci sa dali do ostrého rozhovoru a potom sa to nejako špirálovito zvrtlo na všetky strany. A čo sa týka môjho vylúčenia, mal som to mať viac emocionálne pod kontrolou,“ komentoval značne diplomaticky Lee napätie na ihrisku počas zápasu. Svoj tím napriek prehre pochválil za urputnosť a cieľavedomosť, ktorú ukázal proti lídrovi Východnej konferencie.
„Bol to skvelý zápas. Náš súper predviedol vysoký stupeň fyzickosti vo svojej hre. My sme však poväčšine dobre zareagovali a boli sme dostatočne súťaživí.“
Začal súper
Tréner Detroitu J. B. Bickerstaff pripísal vinu za ohnisko konfliktu výlučne hráčom Charlotte. Povedal, že Duren sa iba bránil.
„Oni to celé iniciovali, my sme sa s tým len museli vyrovnať. Neznášam, keď sa stávajú v zápasoch takéto škaredé veci. Ak vám však pristane päsť súperovho hráča v tvári, máte zodpovednosť sa chrániť a to sa dnes večer aj stalo,“ povedal Bickerstaff podľa AFP.