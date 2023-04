Predvolebný program v „beta verzii“ by SaS mala predstaviť v priebehu apríla

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pracuje na svojom predvolebnom programe veľmi intenzívne. Podľa poslanca Národnej rady SR a tímlídra pre sociálne veci SaS Petra Cmoreja ide zatiaľ o najtvrdšiu prípravu.

SaS-ka chce aj oklieštiť paragraf 363

Svoj program v „beta verzii“ by SaS mala predstaviť v priebehu apríla. Ako ďalej Cmorej uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, program bude pripravený pre každú jednu oblasť života.

„Agenda 2020 sa týkala najmä podnikateľského prostredia. Pred štyrmi rokmi sme mali 1 144 riešení, teraz to bude zrejme menej. Ideme po väčších témach, maličkosti tam nedávame, no bude to veľmi zaujímavé čítanie,“ dodal poslanec.

SaS by sa po voľbách taktiež snažila naštartovať boj proti korupcii, ako prvú vec by predložili návrh na „oklieštenie“ paragrafu 363, a taktiež majú v pláne presadiť práva pre LGBTI+ komunitu.

Hlas-SD predstaví program 10. júna

Poslanec parlamentu a generálny manažér strany Hlas – sociálna demokracia Matúš Šutaj Eštok v relácii uviedol, že program strany predstavia 10. júna. V súčasnosti hovoria o celospoločenskej dohode, kde záujmom strany je „dostať na jednu palubu“ všetky záujmové skupiny, ktoré sú dnes na Slovensku kľúčové.

„Preto sme mali pred mesiacom v Banskej Bystrici predstaviteľov samospráv, minulý týždeň predstaviteľov Jednoty dôchodcov Slovenska, v najbližších týždňoch budeme mať stretnutia so všetkými kľúčovými zamestnávateľmi a budeme chcieť hovoriť s odborármi,“ uviedol Šutaj Eštok. Tvrdí, že všetkým skupinám chcú predstaviť ich celospoločenskú dohodu a následne spoločne vykreovať program, ktorý predstavia na sneme.

Cmorej by bol rád, keby všetko nebolo len o prázdnych heslách a dodal, že na strane Hlas-SD mu práve tento zádrhel najviac prekáža. „Veľakrát sa stretávam s Erikom Tomášom (Hlas-SD) v oblasti sociálnych vecí a väčšinou je to len o prázdnych heslách. Ide o jednorazové nápady – tu prihodíme tomu sto eur, tomu dvesto eur, len aby sme si naplnili nejakú voličskú skupinu. Bohužiaľ, Jednota dôchodcov Slovenska už pôsobí ako rekvizita na tlačových besedách Smeru-SD a Hlasu-SD,“ uviedol poslanec.