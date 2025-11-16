Erik Kaliňák nevidí dôvody, prečo by mal Miroslav Lajčák u Fica skončiť

Ako povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, z komunikácie Lajčáka so zosnulým finančníkom Jeffreyim Epsteinom nevyplývajú ani etické pochybenia.
Šéf zboru poradcov predsedu vládyRoberta Fica a europoslanecErik Kaliňák zatiaľ nevidí dôvody, prečo by mal skončiť premiérov poradca Miroslav Lajčák. Ako povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, z komunikácie Lajčáka so zosnulým finančníkom Jeffreyim Epsteinom nevyplývajú ani etické pochybenia.

Zároveň si Kaliňák myslí, že Lajčák má Ficovu dôveru. Na margo kritiky Lajčáka zo strany predsedu SNSAndreja Danka Kaliňák poznamenal, že Danko mal s Lajčákom systematický problém, ešte keď bol Lajčák ministrom zahraničia.

„Je zvykom pri ňom, že nás vyzýva, aby sme robili kroky, ktoré on považuje za správne,“ skonštatoval Kaliňák s poukazom na šéfa SNS. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznila, že Lajčák by mal komunikáciu s Epsteinom verejne vysvetliť.

„Pán Lajčák by mal byť nastúpený pred verejnosťou, pred médiami,“ uviedla. Doplnila, že Lajčák by mal pre podozrenia skončiť v diplomatickej službe.

