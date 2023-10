Predseda KDH poprel dohody so stranou Smer týkajúce sa hlasovania v parlamente

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský popiera akékoľvek dohody o hlasovaní so stranou Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v parlamente.

„My sme nikomu nič nesľúbili, nikomu sme nič negarantovali, s nikým sme neurobili nejakú dohodu, ani ústnu, ani písomnú,“ uviedol v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12.

Nepotvrdil, že by v budúcnosti podporili návrhy vládnej koalície, ktoré by sa týkali hodnotových otázok, podľa šéfa kresťanských demokratov by museli najprv vidieť konkrétne návrhy.