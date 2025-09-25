Predposledný HC Prešov angažoval Šilleho a teší sa na návrat Rapuzziho

Jedno víťazstvo z piatich zápasov a iba šesť strelených gólov. K tomu predposledná priečka v tabuľke nie sú dobrá vizitka nováčika Tipsport ligy HC Prešov v úvode nového súťažného ročníka.
Prešovčania zrejme chystajú zmeny a jednou z nich je príchod útočníka Timoteja Šilleho.
Veľké skúsenosti
„Robustný power forward nemá len 191 centimetrov a 93 kilogramov, ale tiež solídny ofenzívny potenciál. Tento ostrieľaný útočník je v 30 rokoch na vrchole kariéry, ale už má za sebou pôsobenie v Kanade, Rakúsku, Švédsku, nadnárodnej EBEL, Fínsku aj Nemecku. Nechýbal ani v slovenskej juniorskej reprezentácii,“ uvádza HC Prešov na svojej fejsbukovej prezentácii.
Už proti Liptovskému Mikulášu
Šille pôsobil aj v slovenskej najvyššej súťaži, kde v 156 zápasoch v dresoch Skalice, Nitry, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a Slovana Bratislava zaznamenal 31 gólov a 28 asistencií. V drese Prešova sa predstaví už v piatok doma proti Liptovskému Mikulášu.
V tom istom zápase už možno fanúšikovia uvidia aj Američana Williama Rapuzziho. Skúsený 35-ročný útočník dosiaľ neodohral v tíme Šarišanov ani minútu, lebo hneď po svojom príchode v lete sa zranil.
Rapuzzi sa vracia
Zo slovenskej najvyššej súťaže má dostatok skúseností z predchádzajúcich pôsobísk v Slovane Bratislave, Nových Zámkov a Zvolena.
„Blížim sa ku koncu rekonvalescencie a čoskoro budem opäť na ľade spolu s tímom. Ak pôjde všetko podľa plánu, čoskoro odohrám svoj prvý zápas za Prešov. Už sa neviem dočkať návratu a prvého zápasu pred zrakom našich fanúšikov,“ vravel Rapuzzi na sociálnej sieti HC Prešov.
Sezóna nie je šprint
Prešovčania majú momentálne zraneného aj ďalšieho Američana Huntera Fejesa, ktorý mal byť jeden z útočných tromfov trénera Peterisa Skudru v novej sezóne. Zatiaľ odohral iba jeden zápas.
„Robím všetko pre to, aby som sa vrátil a zapojil do boja s mojimi spoluhráčmi. Sezóna nie je šprint, ale maratón. Čoskoro sa vrátim,“ sľúbil Fejes