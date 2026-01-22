Predával tajomstvá Rusku a písal návody na atentáty? Bývalý rakúsky agent stojí pred súdom

Vo Viedni sa vo štvrtok začal súdny proces s niekdajším predstaviteľom rakúskych spravodajských služieb, ktorý čelí obvineniam z odovzdania citlivých zariadení a predaja tajných informácií Rusku.
Tento proces je najnovším z rozsiahleho prípadu, ktorý sa objavil v roku 2024 a sústreďuje sa na bývalého agenta Egista Otta. Šesťdesiattriročný agent čelí množstvu obvinení vrátane podozrenia zo zneužitia právomoci, korupcie a špionáže na úkor Rakúska, všetky obvinenia však poprel.
Nevedomé konanie v záujme Ruska
Podľa obžaloby Ott svojím konaním riskoval „vážne poškodenie“ reputácie Rakúska medzi spriaznenými spravodajskými službami. V rokoch 2015 až 2022 údajne Ott konal na príkaz Jana Marsaleka, rakúskeho manažéra skrachovanej nemeckej platobnej spoločnosti Wirecard, pričom zinkasoval viac ako 80-tisíc eur.
Francúzske úrady zadržali troch ruských špiónov a prokremeľských aktivistov
Spomenutý Marsalek je hľadaný pre obvinenia z podvodu. Tiež je podozrivý z práce pre ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB). Samotný Ott, ktorý popiera akékoľvek previnenie, môže podľa miestnych médií čeliť až piatim rokom väzenia, ak ho súd uzná vinným.
Na zhromažďovanie informácií Ott údajne používal „európske databázy“ a posielal „žiadosti o pomoc“ Taliansku a Británii, čo viedlo k tomu, že tieto krajiny „nevedomky konali v záujme“ Moskvy, tvrdia prokurátori.
Ohrozenie bezpečnosti utečencov
Prokurátori tiež obviňujú Otta z odovzdania niekoľkých mobilných telefónov vysokých predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra. Vďaka tomu Kremľu získal prístup k tisíckam kontaktov, čo ohrozilo bezpečnosť ukrajinských a čečenských utečencov žijúcich v Rakúsku.
V Iráne popravili muža odsúdeného za špionáž pre Izrael
Vyšetrovatelia tiež našli dokument, ktorý Ott údajne napísal agentom vyslaným Moskvou krátko po vražde Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne v roku 2019. Prokurátori nazvali tento dokument „návodom na budúce hladké a úspešné atentáty na území Európskej únie“.