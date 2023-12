Pred štvrťfinále to môže byť dobrá facka, povedal útočník Mešár po prehre 2:10 s Američanmi (video)

Slovenskí hokejoví reprezentanti zaznamenali v nedeľňajšom záverečnom vystúpení v B-skupine na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu potupnú prehru 2:10 s rovesníkmi z USA.

Do štvrťfinále, ktoré sa bude hrať v utorok, tak vstúpia ako druhé najlepšie mužstvo „béčka“. Slováci v skupine nazbierali deväť bodov, keďže predtým postupne triumfovali nad Čechmi (6:2), Švajčiarmi (3:0) aj Nórmi (8:4). V prípade triumfu nad Američanmi sa mohli stať víťazmi skupiny.

„Nemali sme vôbec zlý vstup do zápasu. Hrali sme s Američanmi vyrovnanú partiu. Na konci druhej tretiny sme však mali hluché tri minúty, a to nás trošku zlomilo. V šatni sme si povedali, že ešte máme šancu a zabojujeme. Nepodarilo sa nám to však otočiť. Pred štvrťfinále to môže byť dobrá facka. Vieme, na čom musíme popracovať. Verím, že nám to pomôže a do štvrťfinále prídeme ako úplne iný tím. Ak zaberieme naplno, s každým jedným mužstvom môžeme vyhrať,“ povedal po súboji Filip Mešár do mikrofónu JOJ Šport.