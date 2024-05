Pred dvomi rokmi Joselu fandil hráčom Realu Madrid z tribúny, teraz poslal tím dvomi gólmi do finále Ligy majstrov

Pred dvanástimi rokmi na Twitteri zúfalo zháňal niekoho, kto mu odporučí internetový stream na zápas Realu Madrid. Predvlani bol zasa súčasťou masívneho nájazdu fanúšikov „bieleho baletu“ na finálový zápas Ligy majstrov 2021/2022 v Paríži proti anglickému FC Liverpool.

Na pokraji vypadnutia

A teraz útočník madridského mužstva Joselu sám poslal Real dvomi gólmi do finále LM, ktoré sa uskutoční 1. júna na londýnskom štadióne Wembley. Súperom madridských „Los Blancos“ v ňom bude Borussia Dortmund.

Aj takéto príbehy však píše futbal. Real Madrid bol v stredajšej semifinálovej odvete LM proti Bayernu Mníchov na pokraji vypadnutia. V Nemecku síce pred týždňom remizoval 2:2, ale doma od 68. minúty prehrával po exportnom zásahu Kanaďana Alphonsa Daviesa. Vo hviezdach však bolo v súvislosti so stredajším večerom na Bernabéu predurčené iné meno – Joselu.

Rozhodol v nadstavenom čase

Kouč Carlo Ancelotti ho poslal na trávnik v 81. minúte a o desať minút si mohol mädliť ruky. Joselu v 88. minúte pohotovou dorážkou vyrovnal na 1:1 a na začiatku nadstaveného času po centri Antonia Rüdigera zblízka rozhodol.

„Snažím sa čo najlepšie využiť svoje šance. Ako pred dvoma rokmi, aj takto sa cítim byť ‚madridistom‘. Vtedy som mal možnosť ísť podporiť Real Madrid a teraz to môžem zažiť na vlastnej koži,“ povedal 34-ročný Joselu podľa klubového webu.

Mentalita tímu

Kým kedysi bol takýmito „comebackmi“ známy anglický Manchester United v časoch Sira Alexa Fergusona, teraz si niečo podobné môže nechať patentovať Real Madrid. Joselu vraví, že v koncovke stretnutia sa opäť ukázala mentalita madridského tímu tak, ako už mnohokrát predtým.

„Tréner nám povedal, že takéto zápasy sa vyhrávajú s túžbou a srdcom. A Real Madrid toho má dosť. Navyše fanúšikovia nás hnali dopredu a vytvárali sme si šance. Zažiť takéto večery sú pre mňa splneným snom,“ dodal.

Silná konkurencia

Joselu bol pred viac ako dekádou súčasťou Realu Madrid, no v silnej konkurencii sa nedokázal prebojovať do A-mužstva. To najlepšie si však naňho počkalo až po tridsiatke, keď sa dostal do španielskej reprezentácie a pred aktuálnom sezónou 2023/2024 prišiel na hosťovanie z druholigového Espanyolu Barcelona.

Predtým si spravil dobré meno v Deportive Alavés a na niekoľkých legionárskych zastávkach, keď si zahral v nemeckých kluboch Eintracht Frankfurt, Hannover 96 a TSG Hoffenheim či v anglických tímoch Newcastle United a Stoke City.

Futbalová budúcnosť

Zatiaľ Joselu nerieši ďalšiu futbalovú budúcnosť. Netají sa však tým, že by chcel zostať v Reale Madrid aj v nasledujúcej sezóne.

„Prišiel som sem prispieť svojou troškou. Tréner na začiatku sezóny vedel, čo môžem ponúknuť, a ja tiež. Som rád, že som vyhral titul v La Lige a že som vo finále Ligy majstrov. Bude čas hovoriť o budúcnosti. Po finále LM si to vydiskutujeme,“ skonštatoval Joselu, ktorý v tejto sezóne nastrieľal za Real už 17 gólov.