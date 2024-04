Leverkusen neprehral ani v 46. zápase, o vyrovnanie sa postaral stredopoliar Robert Andrich (video+foto)

Futbalisti nemeckého klubu Bayer Leverkusen opäť unikli prehre v samom závere duelu a premožiteľa nenašli ani v 46. zápase aktuálnej sezóny 2023/2024.

Remíza v sobotňajšom súboji

Zverenci španielskeho kormidelníka Xabiho Alonsa remizovali v sobotňajšom súboji 31. kola I. bundesligy na svojom štadióne s VfB Stuttgart 2:2. O vyrovnanie sa postaral stredopoliar Robert Andrich v 97.minúte a potvrdil platnosť novej klubovej prezývky „Neverlusen“.

„Farmaceuti“, ktorí o zisku svojho premiérového ligového titulu rozhodli už pred dvomi týždňami, identickým spôsobom unikli prehre aj v predchádzajúcom kole.

Odvetný zápas

V súboji s Borussiou Dortmund vyrovnal na konečných 1:1 chorvátsky obranca Josip Stanišič, ktorý sa presadil rovnako ako Andrich v 97. minúte duelu.

Hráči Bayeru mali namále aj 18. apríla v odvetnom zápase štvrťfinále Európskej ligy 2023/2024, keď na 1:1 v súboji proti anglickému West Hamu vyrovnal obranca Jeremie Frimpong z Holandska až v 87. minúte.

„Dnes to bolo totálne bláznivé. Od potvrdenia titulu ešte neubehlo toľko času, aby som si naplno uvedomil, čo sme dokázali. To, akým spôsobom sme reagovali v predchádzajúcich dueloch na nepriaznivý vývoj, je obdivuhodné. Ak by sa nám podarilo v tejto sezóne neprehrať ani jeden zápas, bola by to veľká vec. Niekde som čítal, že sa to nikdy predtým žiadnemu nemeckému tímu nepodarilo,“ zhodnotil pre oficiálny web I. bundesligy brankár Leverkusenu Lukáš Hradecký.

Nový bundesligový šampión

Nový bundesligový šampión nastúpi v tejto sezóne ešte na tri ligové stretnutia. Remíza so Stuttgartom však znamená, že Leverkusen už nemôže prekonať rekordný 91-bodový zisk Bayern Mníchov zo sezóny 2012/2013.

Motiváciou pre mužstvo zo Severného Porýnia je možný triumf v Európskej lige, v ktorej už vo štvrtok zverenci Xabiho Alonsa nastúpia na prvý semifinálový duel proti talianskemu klubu AS Rím. „Die Werkself“ navyše 25. mája čaká aj finále Nemeckého pohára, v ktorom si zmerajú sily s druholigovým klubom 1.FC Kaiserslautern.

„Už teraz sme prekonali očakávania. Všetko ďalšie bude vítaný bonus. Necítime únavu, to nám v boji o ďalšie trofeje môže pomôcť. Na lavičke máme kvalitného taktika, ktorý patrí už teraz medzi najlepších trénerov na svete. V tejto sezóne nám vyšli aj letné nákupy, chalani zapadli do tímu veľmi rýchlo. Dúfam, že máme pred sebou ešte veľa radostných momentov,“ doplnil rodák z Bratislavy a reprezentačný gólman Fínska.