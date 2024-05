Real Madrid sa raduje zo svojho 36. titulu v La Lige, k definitíve mu pomohla prehra Barcelony v Girone

Futbalisti Realu Madrid štyri kolá pred koncom sezóny 2023/2024 spečatili zisk 36. majstrovskej trofeje v najvyššej španielskej súťaži La Lige.

„Biely balet“ najprv v skoršom sobotňajšom stretnutí zvíťazil doma nad Cádizom (3:0), a keďže hráči konkurenčného FC Barcelona v následnom katalánskom derby prehrali v Girone (2:4), Madridčania mohli začať oslavovať.

Oslavy musia ešte počkať

Real Madrid má po 34. kole na konte 87 bodov a nedostihnuteľný náskok, vďaka ktorému môže v záverečných kolách dať príležitosť menej vyťaženým hráčom či oporám vracajúcim sa po zraneniach.

Na druhé miesto sa vďaka triumfu nad Barcelonou prepracovali futbalisti z Girony, ktorí za Realom zaostávajú o 13 bodov. Tretí FC Barcelona dosiaľ nazbieral 73 bodov.

„Sme veľmi šťastní a spokojní. Zaslúžene sme triumfovali v La Lige. Radi by sme to oslávili so všetkými fanúšikmi, ale tí rozumejú, že v stredu máme pred sebou veľmi dôležitú výzvu. Chceme sa dobre pripraviť, aby boli naši priaznivci spokojní, a potom v sobotu budeme spoločne oslavovať titul, pretože stredajší cieľ je veľmi dôležitý,“ povedal tréner Realu Carlo Ancelotti, ktorý pripomenul, že „Los Blancos“ nastúpia v stredu večer v odvete semifinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov.

Real nebol favoritom ligy

Pred začiatkom sezóny mnohí nepovažovali Real Madrid za favorita La Ligy po tom, ako z klubu odišiel kanonier Karim Benzema a vážne zranenia postihli brankára Thibauta Courtoisa i obrancov Davida Alabu a Édera Militaa.

Ako vydarený sa však ukázal prestup Angličana Judea Bellinghama z Borussie Dortmund, ktorý sa v Madride výborne aklimatizoval a je najlepším strelcom Realu v aktuálnom ročníku.

Real Madrid v doterajších 34 kolách prehral iba raz, keď ešte v septembri nestačil na Atlético Madrid. Barcelonu i Gironu pritom zdolal v La Lige v oboch vzájomných zápasoch pri celkovom skóre 12:3.

„Každý očakával, že sa pošmykneme, ale my sme sa nepošmykli. Od prvého do posledného zápasu sme ukazovali veľkú kontinuitu. Nebolo ťažké viesť tento tím, pretože je v ňom veľa odhodlania, málo ega, všetci si pomáhajú a sme kamaráti. Táto dobrá atmosféra nám umožnila vyhrať,“ skonštatoval Ancelotti.