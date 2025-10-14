Pred budúcoročnými voľbami v Maďarsku narastá množstvo obsahu vytvoreného umelou inteligenciou

Video zobrazujúce maďarských vojakov odchádzajúcich bojovať na Ukrajinu a vracajúcich sa v rakvách je len jedným z mnohých príspevkov vytvorených umelou inteligenciou (AI), ktoré sa objavili na sociálnych sieťach premiéra Viktora Orbána pred budúcoročnými voľbami.
Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, čelí silnej výzve zo strany opozičného lídra Petra Magyara. Politici a ich podporovatelia naprieč politickým spektrom využívajú AI technológie, pričom Orbán cieli na opozíciu podobne ako americký prezident Donald Trump, ktorý opakovane zverejňoval falošné videá vyvolávajúce rozhorčenie.
Videá s neexistujúcimi ľuďmi
Odborníci varujú, že AI obsah môže vyvolávať silné emocionálne reakcie a tým ovplyvniť verejnú mienku pred voľbami.
Podpora Orbánovej strany Fidesz prostredníctvom skupiny Národné hnutie odporu (NEM) investovala od polovice júna viac ako 1,5 milióna eur do propagácie AI generovaného obsahu na Facebooku a YouTube, čo je najviac spomedzi politických organizácií v EÚ.
Niektoré videá obsahujú neexistujúcich ľudí vyjadrujúcich rozhorčenie nad údajnými plánmi Magyara, iné sú deepfake videá samotného opozičného lídra. Ďalšie klipy podporujú Orbánove politické ciele, napríklad jeho odpor voči členstvu Ukrajiny v EÚ.
Vládne orgány tvrdia, že používanie takéhoto obsahu je prípustné, ak je správne označený ako umelo generovaný, no agentúra AFP zistila viaceré prípady, kde videá a fotografie vyzerajú realisticky a nie sú jasne označené.
Čo prinesie európsky zákon?
Maďarský politik László Palkovics odporúča vyhýbať sa ovplyvňovaniu voličov AI obsahom, no zároveň zdôrazňuje, že rozhodnutie je na každom jednotlivcovi. Maďarsko plánuje vypracovať vlastný etický kódex pre AI a Orbán sa snaží, aby krajina bola kľúčovým hráčom v regióne v oblasti umelej inteligencie.
Odborníci upozorňujú na riziká spojené s rýchlym rozšírením AI generovaného obsahu, ktorý môže mať silný emocionálny dopad a vytvárať potenciálne toxickú kombináciu v politických kampaniach po celom svete.
Európsky zákon o AI nebude podľa odborníkov obmedzovať politických aktérov, pričom algoritmy sociálnych médií preferujú obsah, ktorý vyvoláva najväčší záujem a angažovanosť používateľov.