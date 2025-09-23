Bola to krádež? Yamalov otec sa kriticky vyjadril k výsledkom Zlatej lopty, mladík podľa neho nemá konkurenciu

Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu roka poputovala do rúk 28-ročného Francúza Ousmaneho Dembelého.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lamine Yamal
Krídelník Lamine Yamal zo španielskeho futbalového klubu FC Barcelona počas prípravného duelu proti juhokórejskému tímu FC Soul v lete 2025. Foto: SITA/AP
Svet Futbal Futbal z lokality Svet

Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu roka poputovala do rúk 28-ročného Francúza Ousmaneho Dembelého. Najväčší favorit sa po famóznej uplynulej sezóne korunovanej ziskom titulu Ligy majstrov dočkal obrovského zadosťučinenia.

Druhé miesto získal španielsky zázrak len 18-ročný Lamine Yamal, tretí bol ďalší hráč PSG Vitinha. Niekomu sa však tieto umiestnenia nepozdávali.

A to najmä otcovi barcelonského tínedžera. Mounir Nasraoui sa kriticky vyjadril k výsledkom, no krádežou to nazvať nechcel.

Uviedol, že to je „morálna ujma spôsobená ľudskej bytosti“. „Verím, že Lamine je zďaleka najlepší hráč na svete, s obrovským náskokom. Nie preto, že je to môj syn – je jednoducho najlepší na svete. Nemyslím si, že má nejakých rivalov,“ hneval sa Nasraoui.

„Stalo sa tu niečo veľmi zvláštne. Pozdravujem celé Španielsko a ďalší rok bude Zlatá lopta španielska – bude naša,“ doplnil otec talentovaného Yamala.

Mladík však predsa len odišiel s nejakou cenou, a to pre najlepšieho hráča do 21 rokov, čím ju obhájil spred roka.

Viac k osobe: Lamine YamalOusmane Dembelé
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaPSG Paríž St. Germain
Okruhy tém: Kritika Ocenenie Víťaz Výsledky Zlatá lopta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk