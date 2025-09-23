Bola to krádež? Yamalov otec sa kriticky vyjadril k výsledkom Zlatej lopty, mladík podľa neho nemá konkurenciu

Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu roka poputovala do rúk 28-ročného Francúza Ousmaneho Dembelého. Najväčší favorit sa po famóznej uplynulej sezóne korunovanej ziskom titulu Ligy majstrov dočkal obrovského zadosťučinenia.
Druhé miesto získal španielsky zázrak len 18-ročný Lamine Yamal, tretí bol ďalší hráč PSG Vitinha. Niekomu sa však tieto umiestnenia nepozdávali.
A to najmä otcovi barcelonského tínedžera. Mounir Nasraoui sa kriticky vyjadril k výsledkom, no krádežou to nazvať nechcel.
Svetový futbal má nového kráľa. Zlatú loptu získal premiérovo Dembélé z PSG
Uviedol, že to je „morálna ujma spôsobená ľudskej bytosti“. „Verím, že Lamine je zďaleka najlepší hráč na svete, s obrovským náskokom. Nie preto, že je to môj syn – je jednoducho najlepší na svete. Nemyslím si, že má nejakých rivalov,“ hneval sa Nasraoui.
„Stalo sa tu niečo veľmi zvláštne. Pozdravujem celé Španielsko a ďalší rok bude Zlatá lopta španielska – bude naša,“ doplnil otec talentovaného Yamala.
Mladík však predsa len odišiel s nejakou cenou, a to pre najlepšieho hráča do 21 rokov, čím ju obhájil spred roka.