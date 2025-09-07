Návštevníkov hradu Devín čakajú obmedzenia, začala sa výstavba ochrannej bariéry so sprievodnými úpravami v okolí

Pod hradom Devín v Bratislave budujú ochrannú bariéru, ktorá zvýši bezpečnosť návštevníkov. Stavebné práce začali 1. septembra a potrvajú až do decembra tohto roku. Múzeum mesta Bratislavy v tejto súvislosti upozorňuje na dočasné obmedzenia v okolí hradu. Na úseku Slovanského nábrežia smerom od parkoviska k pamätníku Brána slobody treba počítať s uzáverou asfaltovej komunikácie.
Počas najbližších dní tu zrealizujú orez drevín a čistenie cyklotrasy pozdĺž rieky Morava. Obchádzka pre cyklistov je zabezpečená po oficiálnej cyklotrase v dĺžke 1,3 kilometra. Pre peších pripravili spevnenú obchádzkovú trasu vysypanú makadamom, doplnenú o plošinu, ktorá vedie od Brány slobody a ústi pri protipovodňovej bariére.
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti návštevníkov a obyvateľov, keďže bariéra ochráni frekventovanú komunikáciu pred padajúcimi skalami a je súčasťou dlhodobého plánu starostlivosti o hrad Devín.