Pre násilnosti na protiimigračnej demonštrácii v Londýne zatkli 24 ľudí

Polícia uviedla, že pracuje na identifikácii ďalších výtržníkov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Protiimigračná demonštrácia v Londýne. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Veľká Británia

Londýnska polícia zatkla 24 ľudí pre násilnosti na zhromaždení, ktoré v sobotu zorganizoval protiimigračný aktivista Tommy Robinson. Na demonštrácii, na ktorej sa zišlo 150-tisíc ľudí, bolo zranených, 26 policajtov, z nich štyria vážne.

Medzi zatknutými sú tri ženy a 21 mužov vo veku od 19 do 58 rokov, uviedla Metropolitná polícia. Obvinili ich z napadnutia, ublíženia na zdraví, napadnutia záchranára a držanie útočnej zbrane. Niekoľko ľudí bolo zatknutých pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov naraz.

Polícia uviedla, že zatýkanie bude pokračovať. „Po udalosti prebieha vyšetrovanie, pričom policajti pracujú na identifikácii ďalších osôb zapojených do výtržností s cieľom vykonať ďalšie zatknutia v nasledujúcich dňoch a týždňoch,“ dodala.

Okruhy tém: Londýn
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk